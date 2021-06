Fatoumata Diawara samlar medsystrar för sång om samhörighet

Alla som sett Fatoumata Diawara på en scen vet vilken värme, energi och positiv anda den människan utstrålar, utan att hon för den skull undviker det mörka, tillvarons svåra frågor.

Nu har hon samlat en minst sagt imponerande skara likasinnade medsystrar från världen över, alla med afrikanskt ursprung, för att tillsammans spela in en sång på temat gemenskap och harmoni.

Angélique Kidjo, Dianne Reeves, China Moses, Inna Modja, Somi, Mayra Andrade, Thandiswa Mazwai och Terri Lyne Carrington bidrar alla med varsin vers i den sju minuter långa låten som presenteras med en charmerande video. Titeln Ambè betyder just ”tillsammans” på bambara, ett av de språk vi får höra.

För tidskriften Songlines berättar Fatoumata Diawara:

– Idén till sången kom till mig under den första lockdown. Länder stängde sina gränser på grund av pandemin och jag blev väldigt rädd. Jag tänkte, ”Vad borde jag göra? Vad kan jag göra? Kan vi göra något tillsammans?”

– Covid påminner oss att vi är alla en och samma och att vi borde slåss för kärleken snarare än att slåss på grund av våra skillnader. Jag vill inte skriva och spela in ensam så jag bjöd in andra kvinnor, mina systrar. Jag kunde ha kontaktat över hundra människor och sången skulle ha blivit en eller två timmar lång. Det är såklart ohörbart i dessa tider så jag valde åtta kvinnor och redan det är fantastiskt för mig.

Patrik Lindgren