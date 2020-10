Ett resonansäktenskap med tre parter

En av höstens tyngsta debutskivor kommer från folkmusiktrion Northern Resonance, som vi kommer att möta närmare i nästa nummer av Lira – ute i november.

Nu på lördag går det att möta dem live, om än på distans, när studieförbundet Bilda liveströmmar en konsert från Bror Hjorths Hus i Uppsala. Sändningen sker via Facebook.

Trion består av Jerker Hans-Ers på hardangerfela, Anna Ekborg på viola d’amore och Petrus Dillner på nyckelharpa – alla tre instrument med resonanssträngar vilket också är något av gruppens själva idé, vilket ju namnet antyder.

Redan i kväll finns det ytterligare en möjlighet att höra dessa unga stjärnmusiker, nu på scen, när Anna Ekborg håller sin försenade examenskonsert på Stallet i Stockholm.

– Med mig på scen under kvällen har jag Per Gudmundson, Markus Räsänen, Jerker Hans-Ers, Petrus Dillner och Örjan Hans-Ers. Detta är fantastiska vänner och medmusiker som på olika sätt har inspirerat mig under åren och det känns fantastiskt fint att få dela scen med just dom när jag firar min examen, säger Anna.

Även examenskonserten kommer att strömmas live, och länken till sändningen kommer att läggas upp i detta Facebook-event.

Patrik Lindgren