Eric Bibb betraktar sitt Amerika på distans

Den sedan många år Stockholmsbaserade bluesveteranen och folksingern Eric Bibb är på gång igen med ny musik. Efter sommaren kommer nya albumet Dear America, som kan betraktas som något av ett öppet brev till hans gamla hemland, skrivet från den självvalda exilen men inspelat i New York med toppmusiker som Steve Jordan på trummor, Tommy Sims på bas och Eric Gales på sologitarr.

Redan idag (och längst ner på sidan här) kommer ett första smakprov i form av singeln och videon Whole world’s got the blues, där den annars ivrigt globetrottande Eric Bibb tvingas betrakta omvärlden från sitt köksfönster.

– Titeln refererar inte bara till den pandemi som prövar oss alla men till alla musikälskare jorden runt som älskar bluesmusik, förklarar Bibb i ett pressmeddelande.

I en intervju i Göteborgs-Posten häromåret fick Eric Bibb frågan vad det är med bluesmusiken som gör att den fortfarande finns kvar.

– Den så djupt rotad i våra medvetanden. Från den afrikanska rotmusiken till Amerika, via work songs och gospels och vidare till soul och rock. Den är inkluderande, den är underhållande men den också ett verktyg för överlevnad. Den uttrycker det som gör oss till människor.

Albumet Dear America släpps senare i år på Provogue Records/Mascot Label Group.

Patrik Lindgren