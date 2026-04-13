En av Bollywoods stora stjärnor har slocknat

Den ikoniska Bollywood-sångerskan Asha Bhosle har avlidit, 92 år gammal, i sviterna efter en hjärtattack.

Bhosle var en av Indiens mest älskade artister och fick på äldre dagar även stort genomslag i västvärlden. 1997 hyllades hon av det brittiska bandet Cornershop med hitten Brimful of Asha och hon har samarbetat med artister som Boy George och Michael Stipe.

På hemmaplan väckte hennes bortgång stor sorg, och Indiens premiärminister Narendra Modi hyllade henne i ett uttalande med bland annat orden ”en av de mest ikoniska och mångsidiga röster som Indien någonsin känt”.

Genom sin åtta decennier långa karriär sägs hon ha spelat in över 12 000 sånger, vilket gör henne till en av världens flitigast inspelade artister alla kategorier.

Merparten av hennes sånger gjordes i rollen som playback singer för indiska filmer, där en skådespelare sedan mimade till hennes röst. Ett upplägg som är något av grundbulten för hela Bollywood-industrin.

En av hennes största konkurrenter i gebitet var den äldre systern Lata Mangeshkar, som avled 2022.

Asha Bhosle samarbetade länge nära den nytänkande låtskrivaren R D Burman, som också kom att bli hennes make.

Brittiska The Guardian avslutar sin nyhetstext om Asha Bhosles död med att citera ur en intervju hon gjorde med tidningen 2016.

”Jag är glad att ha gett allt till min familj och varit framgångsrik i den karriär jag valde. Musik har gett mig stor tröst i mina svåra tider. Den har också gett mig berömmelse och rikedom och jag har musiken att tacka för allt. Jag har njutit av mitt liv. Där har funnits stora tragedier men också stunder av stor lycka. Jag har tagit båda med ro och om jag skulle spela om mitt liv skulle jag göra om allt.”

