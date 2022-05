Egba firar femtio år på scen med att blicka både bakåt och framåt

Den 2 juni 1972 gav fusiongruppen Egba sin allra första offentliga konsert, på Moderna Museet i Stockholm. Så det är på veckan när att det blir ett exakt 50-årsfirande när en ny konstellation av bandet presenterar sig på Fasching den 20 maj.

Egba inspirerades till en början av giganter som Miles Davis, Joe Zawinul och Chick Corea och deras eskapader i jazzens moderna utmarker, men har genom decennierna inkorporerat även andra influenser, allt från så kallad världsmusik till elektronisk musik.

Medlemmar har kommit och gått genom åren och det nya Egba som härmed ser dagens ljus består av å ena sidan en kvartett veteraner med Ulf Adåker på trumpet och flygelhorn, Ulf Andersson på saxofon och flöjt, Stefan Blomquist på klaviaturer och Rafael Sida på slagverk, och å den andra sidan två unga nykomlingar: basisten Gabriel Dahl och trumslagaren Markus Isberg.

Repertoaren är på samma vis en mix av favoriter från förr och en del helt nyskrivet material.

Vi frågar Ulf Adåker om det är en engångsgrej eller om vi kan hoppas på fler spelningar framöver.

– Det kommer att bli fler. Coronan tog luften ur all verksamhet under en rätt lång period men senaste månaden har varit intensiv med rep och ”ingegrering” av de två mycket unga talangerna som har visat överraskande entusiasm för vår repertoar som delvis kom till under 1970-talet.

Patrik Lindgren