Dubbla duor blir till egenartad kvartett

Symbio sammanfogades med Sisters of Invention på Stallet. Bild: Leo Ahmed

Symbio och Sisters of Invention

Stallet, Stockholm Jazz Festival 20 oktober

När de två duorna Symbio och Sisters of Invention, baserade i Stockholm respektive Göteborg/Malmö, skulle inleda sitt samarbete kunde de onekligen ha haft mer tur med tajmingen. Just när de börjat skriva musik tillsammans slog pandemin till, och det var osäkert om de alls skulle kunna fortsätta projektet. Men under de senaste månaderna har de till slut kunnat göra konserter, och nu har turen kommit till Stockholm Jazz Festival.

Det är två udda sättningar som möts, vilket i sin tur resulterar i en ännu mer udda kvartett. Systrarna Malin och Karolina Almgren på trummor och elektronik respektive sopransaxofon och sång kommer från en jazzbakgrund men är inte heller främmande för mer poporienterade sånger. Johannes Geworkian Hellman och LarsEmil Öjeberget som utgör Symbio har folkmusik som utgångspunkt men här finns inslag av såväl konstmusik som elektronisk inspiration, kanaliserad genom vevlira och dragspel.

På Stallet spelar kvartetten sex låtar tillsammans (plus ett extranummer), där Gryning kanske är den allra bästa med sina sömlösa växlingar mellan sju-åttondelstakt och fyrtakt. Malin Almgrens trumspel, som här inleds med enbart cymbaler för att sedan övergå i mer intensiva trumgrooves är riktigt tjusigt, liksom hennes luftiga spel på pukor och virveltrumma i låten Femtakt. Även hennes sätt att spela på trumsargerna i stället för på skinnen för att skapa snabba, korthuggna rytmer är kreativt och mycket snyggt.

Här finns ett par låtar från respektive grupps repertoar som fått nya kvartettkläder, men de övriga är komponerade för den här sättningen. De båda duorna spelar även tre låtar vardera. I Symbios fall är dessa tre nyskrivna, och som så ofta är deras låtar fulla med dynamiska skiftningar, snabba staccatorytmer, maffig dragspelsbas, tempoväxlingar, och elektroniska bastrumljud som Öjeberget stampar fram.

En mycket snygg detalj är att Geworkian Hellman ibland använder vevlirans bordunsträngar melodiskt genom att med hjälp av ett capo på vardera strängen byta tonhöjd på dem.

Det må vara att det här projektet ännu inte har resulterat i en stor gemensam repertoar, men den som finns låter oerhört genomarbetad och lovar väldigt gott för fortsättningen.

text: Rasmus Klockljung

bild: Leo Ahmed

Fotnot: Sisters of Invention spelar även på egen hand under jazzfestivalen, på Källarbyn i morgon fredag 22 oktober.