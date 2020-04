Dreamers’ Circus sista bandet ut på Coronakonserter.dk

Efter tre intensiva veckor och tjugo konserter ser sig initiativtagaren Mathæus Bech tvungen att säga stopp. Coronakonserter.dk var ett snabbt, spontant och vida uppmärksammat projekt där den danske basisten bjöd in artister hem till sig där han direktsände deras spelningar över webben.

I ett uttalande nu på torsdagsmorgonen skriver han bland annat:

”Dette projekt er noget af det vildeste, mest overvældende og berigende jeg nogensinde har prøvet… Den begejstring og kærlighed jeg er blevet mødt med fra jer derhjemme og de musikere, der har været forbi, er hjertevarmende og den kommer jeg til at leve længe på!”

”Jeg startede det for at sprede håb og livsmod i en tid, der var præget af det modsatte; og jeg startede det for at bevise (også overfor mig selv) at musik er en ur-kraft, der altid vil finde en vej – uanset omstændighederne!”

”Selvom det har været ufatteligt givende, har det også været hårdt at min stue pludselig blev en slags spillested. Med 20 koncerter på 3 uger, har jeg paradoksalt nok haft mere travlt end nogensinde før. Selvom jeg ville ønske det kunne lade sig gøre, må jeg se i øjnene at det ikke kan blive ved sådan her – det holder jeg ikke til.”

Han avslutar med att säga att han ändå gläds åt att det var han som till slut gav upp, inte musiken, och lovar att ägna denna paus åt att försöka hitta på ett för honom själv mer hållbart sätt att driva projektet vidare i någon form.

I kväll klockan åtta är det så dags för den allra sista konserten i denna form, och det är inga mindre än svensk-danska trion Dreamers’ Circus som avslutar, folktrion med Ale Carr på cittern, Nikolaj Busk på piano och dragspel och Rune Tonsgaard Sørensen på fiol. Trion har ett sprillans nytt album som ligger färdigt att släppas 29 maj, så vi kan nog hoppas på en del färskt material från det!

Patrik Lindgren

länkar:

https://www.facebook.com/coronakoncerter/

https://www.facebook.com/events/215985919649641/