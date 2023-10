Detaljrikt och taktfullt med Oddjob

Oddjob

Kulturhuset Stadsteatern, Stockholm Jazz Festival 15 oktober

Stjärnkvintetten Oddjob är förstås ett givet namn i jazzfestivalens digra program då och då, och denna kväll bjuds det på låtar från deras två senaste album, Kong och fjolårets jubileumsutgåva som helt enkelt heter 25. Det är med andra ord ett band som under lång tid har utvecklat sin särprägel och sitt sväng.

Per Ruskträsk Johansson på saxofoner och basklarinett och trumpetaren Goran Kajfeš står ofta vända mot varandra när de spelar stämmor. Andra gånger kastar de in några enstaka slag på bongos respektive congas eller ger slagverken lite längre tid när bandkamraterna spelar solon. Kajfeš karaktäristiska effekter dyker förstås också upp ibland när trumpeten förses med ett rejält eko.

Goran Kajfeš låter trumpeten vila en stund. Bild: Leo Ahmed

Daniel Karlsson växlar mellan flygel, elpiano och orgel, och inleder den stillsamma Vargtimmen med ljust plingande Rhodes-toner innan Lars Skoglunds mjuka trumspel med klubbor kommer in, och så småningom tar Peter Forss ett kontrabassolo. Andra gånger är det tungt groove som gäller, med skruvad orgel, pumpande elbas och ösiga trummor.

Oddjob verkar vara förtjusta i udda taktarter och kvällens höjdare är kanske den gungande sjutakten i låten I druidens flaska, med en klurig blåsmelodi och som avslutning ett riktigt läckert trumsolo.

Goran Kajfeš och Per Ruskträsk Johansson. Bild: Leo Ahmed

Det finns många snygga små detaljer i bandets musik, som exempelvis att den enda gång under konserten som Ruskträsk spelar tvärflöjt är när han lägger in några drillar i luckorna i trumpetsolot i den lågmälda This is not the end, för att sedan återgå till sin vackra basklarinettmelodi.

text: Rasmus Klockljung

