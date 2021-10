Den klassiska jazzen slår till på fullmatad endagsfestival

Klassikern Göteborg Classic Jazz Festival tvingades förra året till ett nesligt uppehåll i sin mer än trettioåriga svit, men nu återuppstår denna hyllning till den traditionella jazzen.

Det blir en matig heldag den 23 oktober i den ikoniska byggnaden Läppstiftet mitt i Göteborg. Sju band är bokade till den tio timmar långa kavalkaden som inleds redan efter lunch, och på scen väntar akter som stockholmska Leon Falk Satchmo Tribute, dansk-skånska Dixie For You, Max Lager’s New Orleans Stompers och Instant Swing med sångerskan Anna-My Ekström Zetterberg.

Föryngringen hittar vi hos gymnasistbandet Kvinnotetten medan mer rutinerade Second Line Jazzband får finfrämmat av gästsolisten tillika festivalens hedersgäst, den finske klarinettisten Antti Sarpila.

Avslutar det hela gör lämpligt nog den lurigt svängiga sextetten Gentlemen & Gangsters, vars stilfulla hotjazz vunnits fans på de mest skilda håll och kanter.

– Vi är stolta och glada över att så snabbt efter de lättade covid-restriktionerna kunna organisera den här innehållsrika festivaldagen, hälsar Niklas Carlsson, programchef och även trombonist i Second Line Jazzband.

Patrik Lindgren