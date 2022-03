DakhaBrakha fruktar att hela den ukrainska kulturen ska försvinna

Det ukrainska folkmusikbandet DakhaBrakha har alltid haft en stark idémässig drivkraft, på flera plan. Dels den uttalade agendan att lyfta fram men också att med fria sinnen och lekfullhet utveckla olika sidor av ukrainsk folktradition – inte bara musik utan även dräkter och sedvänjor.

Men DakhaBrakha har också, och det allt tydligare de senaste åren, tagit politisk ställning mot Rysslands allt mer uppenbara strävan att underkuva sitt grannland.

I en på torsdagen publicerad intervju med New York Times, gjord via länk och tolk med två av bandets medlemmar (de befinner sig alla hemma i Ukraina) berättar multiinstrumentalisten och härligt falsettsjungande Marko Halanevych för reportern Laura van Straaten:

– Vid en viss tidpunkt insåg vi att det här hotet måste talas om mer, för att skicka ett starkare budskap till omvärlden. Och vi började prata om hur Ukraina en gång för alla hade beslutat sig för att lämna Rysslands intressesfär och slutgiltigt separera. Vi började säga ”Stop Putin!”. Vi visade videor från händelserna vid Majdan, Självständighetstorget, vi tryckte upp affischer och ropade ut dessa motton under varje konsert. Men ingen lyssnade.

Cellisten och sångerskan Nina Garenetska får frågan hur hon upplevde bandets senaste konsert, den som hölls i Oslo förra lördagen.

– Jag var nära att brista ut i gråt hela tiden i en bisarr mix av rädsla och kärlek men också hopp och tro att allt skulle bli okej. Vi var ute på en kort turné på fem eller sex konserter: Ukraina, Slovenien, Prag, Oslo. Från Oslo flög vi till Zaporizhzhya i sydöstra Ukraina och kom tillbaka till Kiev bokstavligen bara över dagen. Nästa dag skulle vi fortsätta vår turné men åkte aldrig eftersom kriget bröt ut klockan fem på morgon den torsdagen.

Marko Halanevych menar att risken nu är att Ukraina raderas som nation och att den ukrainska kulturen försvinner.

– I trehundra år har Ryssland gjort allt för att få den ukrainska kulturen att försvinna. Och det är viktigt att förstå att det som händer med Ukraina nu – om vi inte stoppar denna ondska, så kommer den att spridas till resten av världen, säger han till Laura van Straaten.

Patrik Lindgren

Nyfiken på DakhaBrakha?

Här är några bra möjligheter att lära känna detta mäktiga och märkligt fascinerande band.

SF Jazz Center i San Francisco drog under pandemin igång den liveströmmade konsertserien Fridays Live för att stötta musiker – de uppger själva att de samlat in över 600 000 dollar hittills. Med anledning av kriget i Ukraina görs i helgen en extrainsatt sändning i form av en konsert med just med DakhaBrakha som spelades in där 2018. Under sändningen kommer det att gå att donera till en särskild fond vars pengar går dels direkt till bandet, dels till utvalda hjälporganisationer.

Konserten sänds två gånger, den första gången var kl 04.30 i morse svensk tid, och den andra kl 20.00 ikväll lördag – perfekt som alternativ till Mello alltså!

LÄNK HÄR

Kolla också gärna in den här mycket fina drygt halvtimmeslånga konserten (och intervjun) med DakhaBrakha gjord 2017 av radiostationen KEXP.

Missa heller inte detta framträdande hos amerikanska public service-radion NPR: