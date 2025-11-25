Clandestino bryter ny mark

Clandestinofestivalen är inte bara uppiggande rastlös när det gäller bokningarna – även tid och plats har varierat friskt genom åren. Nyligen avslöjades att den 24:e upplagan av Clandestino Festival kommer att äga rum den 3–4 juli 2026 på Ringön i Göteborg, efter ett antal år med fokus på området mellan Järntorget och Stigberget.

Ringön är ett industriellt präglat område på Hisingssidan av Göta älv, lite avsides men samtidigt alldeles centralt beläget intill den nya bron vid centralstationen och i flera år utpekat som ett kreativt centrum för stans mer alternativa krafter.

I dag avslöjades tre av sommarens bokningar, vilka pekar på Clandestinos oförfärat breda (och smala) inriktning, eller vad sägs om ”kenyanska metalgeniet” Lord Spikeheart, ”digitala voodoofeministerna” Nana Benz du Togo och ”antifascistiska dödsjazzbandet” Backengrillen, för att låna festivalens egna beskrivningar.

Alexander Motturi festivalminglar med kläddesignern Enganzi Omuchwezi. Bild: Privat.

Clandestinos konstnärlige ledare Alexander Motturi är just hemkommen från festivalen Nyege Nyege i Uganda, där han knutit kontakter och kollat in ny musik. Nyege Nyege firade tio år nu i november och vi bad Alexander Motturi att berätta lite om sina upplevelser från därifrån.

– Nyege Nyege är utan tvekan den festval med nyskapande musik från huvudsakligen Afrika som lockar till sig mest ögon från andra delar av världen. Vi har samarbetat med dem sedan 2019 då vi bjöd in singeli-artisterna Bamba Pana & Makaveli från Tanzania. Redan på flyget från Amsterdam till Entebbe träffade jag Otim Alpha [som också spelade på Clandestino 2019], som hade varit på turné med Damon Albarns Africa Express i Mexico. Hans konsert var magisk. Magiska var också Arsenal Mikebe ft Unox och Sisso & Maiko.

Bland delegaterna på festivalen fanns även representanter från Roskildefestivalen, som Clandestino samarbetar med och kommer att synka bokningar med i sommar – därav datumflytten till första helgen i juli.

Noura Mint Seymali. BILD: Lukasz Bielawski

Den som inte vill vänta till sommaren för att kolla in Clandestinofestivalens nya huvudscen på Ringön kan med fördel boka in den 5 december, då den prisade Noura Mint Seymali från Mauretanien ställer sig på Bryggans scen inom ramen för konsertprogrammet Clandestino & Beyond. Hon kan också ses på Fasching i Stockholm dagen före.

Text: Patrik Lindgren

Bilder, längst upp: Fernando Schlaepfer, Arnold Anani, Johan Bergmark