Britta Virves kliver fram med egna trion

Jazzpianisten Britta Virves har under flera år varit flitigt anlitad i andra musikers projekt. Nu är det dags för debut i eget namn – Juniper, en pianotrioskiva med ingen mindre än Kurt Rosenwinkel som gästartist.

Britta Virves är född och uppvuxen på ön Saaremaa i Estland, men flyttade 2014 till Sverige för att studera på Skurups folkhögskola. Numera har hon Stockholm som sin hemstad.

– Jag har bott i Estland, Danmark och Sverige och att jag flyttat runt på det viset har påverkat mig musikaliskt. Alla de tre länderna har gett mig olika influenser. Jag har funderat mycket på var mitt hem är och kommit fram till att Stockholm känns otroligt mycket hemma nu. När jag varit borta tycker jag alltid att det är så skönt att komma tillbaka till Stockholm. Här känner jag mig mest lugn.

I Stockholm bor hon tillsammans med sin partner och trummisen i hennes trio, Jonas Bäckman. Gruppens basist är Jon Henriksson.

– Vi tre träffades på Skurup och är väldigt bra kompisar. Man får en väldigt nära relation när man bor så tajt ihop på folkhögskola och vi spelar också med danska sångerskan Marie Mørck som ger ut sin andra platta i vår. Spelmässigt behöver jag inte förklara någonting för min trio, de bara vet exakt vad jag vill och jag känner mig trygg med dem.

Virves debutplatta Juniper föddes i och med ett uppdrag för Sveriges Radio.

– Det var 2020 och Pierre Martin på jazzradion frågade om jag ville spela en livekonsert på radion med mitt band. ”Vilket band?” sa jag, för jag hade pausat min egen musik eftersom jag var med i så många andra projekt då. Så till den radiokonserten fick jag möjlighet att sätta ihop ett band för att spela min musik och efter det kände jag att vi verkligen måste spela in musiken i det formatet.

Jazzgitarristen Kurt Rosenwinkel finns med som gästartist på ett av plattans spår, Interlude. Hans sound på låten är helt omisskännligt och det är även på Rosenwinkels bolag Heartcore Records som Juniper ges ut.

– Interlude är en vamp [en kort upprepad ackordföljd] som jag hade tänkt skulle vara placerad i mitten av skivan, som en övergång. Sen fick vi en idé i studion att det vore kul om någon spelade ett solo över det och då sa alla tre på en gång – tänk om Kurt Rosenwinkel ville göra det!

Britta Virves fick Rosenwinkels mejladress av en kompis och på den vägen är det.

– Jag frågade om han ville lägga gitarr på inspelningen och så kom det ett snabbt svar: ”Yes, I can do it next week”. När jag fick inspelningen från honom svimmade jag nästan, för han är min stora idol!

Därefter blev valet av skivbolag för Juniper lätt.

– När jag letade skivbolag fick jag snabbt svar från Heartcore där de sa att de älskar skivan och ville släppa den. Allting bara föll på plats.

Britta Virves Trio spelar på Victoriateatern i Malmö den 30 november.

Text: Sunniva Brynnel

(ur Lira #4 2022)