Brasilianskt finbesök till Stockholm Jazz nästa år

Årets upplaga av Stockholm Jazz har knappt avslutats när ett av nästa års stora dragplåster avslöjas … Det är ingen mindre än den brasilianska storheten Gilberto Gil som kommer till Sverige i oktober 2020 för en familjär konsert tillsammans med sönerna Bem Gil (gitarr och bas) och José Gil (gitarr och trummor).

– Det känns stort att redan nu kunna bekräfta att världsstjärnan Gilberto Gil kommer till festivalen 2020. Hans betydelse för den brasilianska musiken kan inte överskattas, det är en levande legend som fortfarande är högst produktiv säger Eric Birath, festivalchef för Stockholm Jazz Festival.

Gilberto Gil emottog Polarpriset 2005 för att han med stark kulturell övertygelse ”orubbligt sprider den rika brasilianska musiken över världen”. Under sin karriär har han gjort sig känd för en unik spelstil och en eklektisk mix av rock, pop, samba, afrikansk musik och reggae. Han föddes 1942 i kuststaden Salvador i den brasilianska delstaten Bahia och räknas som en av de stora förnyarna av den brasilianska populärmusiken. Under sextiotalet bidrog han starkt till de stora nya strömningarna i brasiliansk musik som gick under namnet tropicalismo.

Festivalen äger rum 9-18 oktober 2020.

