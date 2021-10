Bohuslän Big Band bjuder in unga talanger

De etablerade storbanden fyller många funktioner i det svenska jazzlivet, däribland att under perioder bjuda in enskilda kompositörer och arrangörer och förverkliga deras musikaliska visioner. Så sent som förra helgen visade exempelvis Bohuslän Big Band upp vad de kokat ihop med den panamanske pianostjärnan Danilo Pérez.

I andra änden av spektrat kan de också utgöra unga musikerlöftens första chans att få sin musik uppförd av rutinerade proffs. Bohuslän Big Band har sedan flera år ett projekt de kallar Up & Coming, där unga jazztalanger bjuds in att inte bara spela med storbandet utan även att få sina egna kompositioner framförda.

Det brukar utmynna i både en cd och en konsert – men detta år var ju inte som andra år, så det stannade vid en konsert utan publik i maj på Vara Konserthus. Men i stället blev det till en femtio minuter lång film som släpptes i dag på storbandets egen hemsida, där vi både får möta de unga talangerna och representanter från Bohuslän Big Band men förstås också höra dem spela. Ytterligare en konsert är också utlovad också till senare, och då med publik.

Årets inbjudna unga musiker var trombonisten Agnes Darelid, basisten Stina Andersdotter, saxofonisten Friden Tolke, gitarristen Agnes Persson, organisten Simon Jonsson och trummisen Anton Jonsson.

Se filmen här!

Patrik Lindgren