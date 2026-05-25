Basisten Peter Forss har avlidit

Musikern Peter Forss avled i slutet av förra veckan, efter att för ett par år sedan ha diagnostiserats med sjukdomen ALS, och lämnar familj och bedrövade kollegor efter sig.

Den musikaliskt mångsidige Peter Forss var själv sällan frontperson inom musiken men anlitades flitigt och gärna som studio- och scenmusiker av artister som Lisa Nilsson, Magnus Carlson, Eagle-Eye Cherry, Sophie Zelmani och många, många andra.

Jazzvärlden minns honom främst som basist i flerfalt Grammisbelönade kvintetten Oddjob, en post han innehade i två decennier men till slut såg sig nödd att lämna förra året då hans sjukdom till slut satte stopp för spelandet.

Peter Forss blev 55 år.

Patrik Lindgren