Artisterna utvalda till ett Jazzahead med svenskt fokus

Som tidigare berättat är Sverige 2026 års officiella partnerland när den stora mässan och showcasefestivalen Jazzahead hålls i tyska Bremen i vår. En unik möjlighet för svenska jazzartister att nå ut till den internationella branschen.

Totalt har 38 artister valts ut efter idogt juryarbete (totalt 821 akter sökte), och tack vare partnerskapet är i år hela åtta av dessa svenska – i vanliga fall är kanske i snitt en enda artist svensk, och vissa år lyckas ingen alls övertyga den tuffa juryn.

I dag avslöjades de lyckligt utvalda: Agnas Bros, Bitoi, Britta Virves Trio, Daniel Karlsson Trio, Hederosgruppen, Joel Lyssarides Trio, Langendorf United och så trombonisten Kristian Perssons projekt Nine Sparks Riots kommer att stå på scenerna i Bremen i april.

Hela skalan alltså från hyfsat traditionell pianotriojazz till mer genreöverskridande akter.

Juryn för den svenska delen av programmet bestod till en majoritet av internationella ledamöter men en av de svenska var Edin Bahtijaragic, verksamhetsledare för Victoriateatern i Malmö.

Han berättar om sina egna resonemang och utgångspunkter i urvalsprocessen:

– Jag sökte efter unika uttryck på scen, och band med chans att nå internationell framgång. Också: hur väl slipade är de branschmässigt? Är de redo att möta branschproffs och att förbereda pressmaterial och annat?

Och när han ombads att lyfta fram en enda av de åtta:

– Då blir det Langendorf United – det är dags för världen att upptäcka det här underbara bandet.

Utöver dessa åtta spelningar är även öppningskonserten svenskt präglad, då Norrbotten Big Band kommer att spela tillsammans med amerikanska duon Knower, Fredrik Ljungkvist och Josefin Cronholm.

Jazzahead äger rum i Bremen 22-25 april 2026.

Hela listan på de 38 utvalda artisterna finns här., där vi från våra grannländer kan notera danska Nana Rashid och norska Aksel Rønning Trio.

Patrik Lindgren