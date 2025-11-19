Årets julklapp: Lira!

Många har som tradition att ge bort en prenumeration av Lira i julklapp. Kanske känner du någon som skulle behöva lite mer musik i sitt liv? (Kanske du själv!)

Dessutom behöver Lira fler prenumeranter – så det vore den bästa julklappen också till Lira!

Beställ senast den 10 december så får du Liras aktuella vinternummer hemskickat till dig som bonus att lägga under granen. Gåvoprenumerationen startar sedan med #1 2026 som kommer 20 februari.

GÖR SÅ HÄR: Skicka ett mejl med rubriken ”JUL” till kampanj@lira.se där du skriver namn, adress och e-post både till dig som ger bort (och ska betala) prenumerationen och till den som ska få den. Betalar gör du enklast och bäst (för oss) med Swish till 123 005 46 43 – annars löser vi det med betallänk eller faktura.

Lira ger ut fyra fullmatade nummer om året och en julklappsprenumeration kostar 395 kronor. (Priset för 2026 är egentligen 445 kr, men vi bjussar på mellanskillnaden.) Ingår gör vårt digitala arkiv med 18 år av Lira-utgivningar. Erbjudandet gäller endast inom Sverige.

God Jul!

Lira-redaktionen

(PS: Vill du ge bort en extra tung present? För bara 100 kr extra får du även hela 2025 års utgivning, fyra tjocka nummer, att göra ett paket av! Betala 495 kr så skickar vi!)