”Är detta allt?” undrar Josefine Lindstrand på nya singeln

Det har gått fyra år sedan Josefine Lindstrand gav ut sitt senaste album, While we sleep, då vi också porträtterade henne, i Lira #3 2016 – en artikel som går att läsa här.

I lördags premiärspelade hon låtar från ett kommande album på Fasching i Stockholm (se nedan) och i dag släpps videon till första singeln Är detta allt – som vi premiärvisar här på Lira.se.

Låten är en avskalad historia, skapad tillsammans med brodern, pianisten och filmmusikkompositören Henrik Lindstrand, och Josefine Lindstrand berättar själv så här:

– Jag skrev Är detta allt för några år sen men den fick sin rätta skrud när jag bad min bror att lägga sin hand på den. Låten handlar om de stora existentiella frågor jag drabbas av ibland. Och den blev ännu mer aktuell i den svåra tid vi befinner oss i nu. Var finns meningen? Och hur blir vi mindre ensamma, och hur tar vi hand om varandra? Videon är gjord av fotografen och konstnären Liam Warton som har tolkat musiken på sitt sätt och gjort en fin berättelse i sig tycker jag.

Albumet Mirages by the lake kommer senare i höst på Lindstrands egna etikett Antfarm, en skiva där hon – med just Är detta allt som undantag – kompas av en kvartett bestående av Jonas Östholm (piano), Gunnar Halle (trumpet), Pär-Ola Landin (kontrabas) och Fredrik Myhr (trummor), men också av en kör. Musiken skrevs från början som ett beställningsverk till Stockholm Jazzfestival.

– Kören jag använde är en vokalgrupp på tio personer som är med i något som heter Bundesjazzorchester, ett elitstorband med vokalgrupp med de bästa unga jazzmusikerna i Tyskland. Jag mötte dem när vi gjorde ett samarbete med Django Bates. Deras röster funkade så fint tillsammans så jag frågade om de ville spela in Mirages by the lake med mig. Vi spelade in det i en studio i Bonn precis innan coronan bröt ut.

