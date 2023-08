Anoushka Shankar planerar trilogi av minialbum

Efter fjolårets fina (och Grammy-nominerade) liveinspelade album Between us … är den brittiska sitarspelaren Anoushka Shankar aktuell igen, nu med en aviserad serie av tre minialbum, av vilket det första är Chapter I: Forever, for now.

Allt ges, liksom nämnda liveskiva, ut på den tyske pianisten med mera Nils Frahms skivetikett Leiter.

Första smakprovet, singelspåret Stolen moments, går att lyssna på redan nu (här nedanför!) och är en suggestiv historia där Frahm själv gästar på harmonium och Magda Giannikou spelar ackordeon.

Varje minialbum kommer att ha olika producenter, och vid rattarna för detta första alster finner vi den omsusade pakistansk-amerikanska artisten Arooj Aftab.

Den fyra spår korta Chapter I: Forever, for now släpps i sin helhet den 6 oktober.

Patrik Lindgren