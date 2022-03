Andäktig begravningsmusik att gå vidare i livet med

Cool Funeral Beer

Dieselverkstan, Sickla 30 mars

Jonas Knutsson har hållit i Knutssons Karameller på Dieselverkstaden i tio år. Där har kultur i alla dess former presenterats, och detta är hans avskedstillställning då han nu ska bli ny chef för Umeå Jazz Festival.

Denna kväll bjuder han in till en öppen repetition av Bengt Bergers nya projekt Cool Funeral Beer inför kommande skivutgivning. Jonas Knutsson och Bengt Berger har varit ett radarpar sedan decennier.

Dieselverkstadens stora sal är fylld av förväntansfull publik. På scengolvet mängder av oanade instrument. Balafoner, marimba, jättelika mastertrummor, ewetrummor, trumset, slagverk, två kontrabasar, en blåssektion av saxofoner och trumpeter, elgitarrer, fiol och en laptop. Två sångare. Sexton musiker totalt. Improvisations- och jazzmusiker av toppklass kommer att ta oss på ett musikaliskt äventyr.

Bengt Berger beskriver från scen vad vi skall få bevittna. Han hade gjort musiketnologiska studier under längre perioder i norra Ghana under 1970-talet. Hemkommen till Sverige igen 1980 resulterade det i projektet Bitter Funeral Beer Band, som spelade begravningsmusik från Ghana. Musik med syfte att ge den avlidne en skjuts in i den andra världen med häftiga rytmer. Samt för familj och vänner att hylla den bortgångne med dans och musik.

Traditionen är att efter ett år återförenas med familj och vänner för en ny ceremoni under tre dagar, ”Cool Funeral Beer”.

Man hyllar, sörjer och gör upp räkenskaper. De sörjande kan därefter gå vidare i livet.

Hela fyrtio år senare återupplivar Bengt Berger bandet att nu spela denna begravningsceremonis andra del. Kvällens konsert är i tre delar, en för varje dag: The creation of the final ancestor shrine, The bathing of the widows och The settlement of the estate.

Musiken är mångskiftande i karaktär och instrumentering, både mellan de tre delarna och inom varje del. Polyrytmiska trummor, balafoner och marimbor väver melodier, fascinerande kraftfulla blåssektioner, en spröd violinstämma och röster och recitation.

Andäktigt.

Text och illustrationer: Martin Ehrling