Aldrig tidigare utgivna Don Cherry-låtar får nytt liv på Record Store Day

Om drygt en månad är det Record Store Day världen över, en anledning för skivbolagen att presentera exklusiva utgåvor med rara inspelningar. Inte sällan är det likväl gammal skåpmat i nya förpackningar, men ibland vankas genuint intressanta saker.

Brittiska Gearbox Records har kommit över rättigheterna till en aldrig tidigare utgiven inspelning med Don Cherry, med tre originalkompositioner som aldrig annars lär ha fångats på skiva.

Musiken är hämtad från en radiosändning 1965, då Danmarks Radio spelade in Don Cherry i en högst tillfällig konstellation med danske pianisten Atli Bjørns kvartett. Tejperna har blivit liggande i arkiven sedan dess men ges alltså nu ut på vinyl-ep:n Cherry jam i begränsad upplaga.

Don Cherry spelar kornett och jämte honom hör vi Mogens Bollerup på tenorsaxofon, Atli Bjørn på piano, Benny Nielsen på bas och Simon Koppel på trummor. Fyra låtar tar de sig an, varav tre alltså är signerade Cherry själv: The ambassador from Greenland, Priceless och Nigeria. Därtill gör de Rodgers/Hart-standarden You took advantage of me.

Skivan släpps 18 april och kommer troligen att dyka upp senare i digital form.

Patrik Lindgren