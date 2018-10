Soft Machine firar 50 år och livestreamar konsert

Ett av progrockens viktigaste band har också visat sig vara ena riktiga överlevare. Brittiska Soft Machine var en del av den så kallade Canterburyscenen, mixade jazz med psykedelisk rock och diverase annat, och har genom åren huserat tongivande medlemmar som Robert Wyatt, Daevid Allen och Kevin Ayers.

I år firar bandet – eller i alla fall dagens konstellation av det – 50 år med en rejäl världsturné och ett nytt studioalbum i Hidden details, det första på 37 år eller så.

Den som är nyfiken på hur Soft Machine låter och ter sig 2018 har en ypperlig chans sent i morgon fredag då deras konsert på The Iridium i New York sänds live fritt på webben.

Konserten börjar kl 8 pm lokal tid vilket blir kl 02.00 natten till lördag – så håll kaffet kokande! (Men om vi förstår rätt så kommer det att gå att se det hela även i efterhand.)

Soft Machine 2018 utgörs av John Etheridge på gitarr, Theo Travis på sax, flöjt och keyboards, Roy Babbington på elbas och John Marshall på trummor.

PL

LÄNK TILL EVENTET: https://theiridium.com/iridium-live