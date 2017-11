Nationalteaterns Rockorkester firar fyrtio

Fyrtio år har snart passerat sedan klassiska albumet Barn av vår tid. För att fira detta passar detta svenska progg-flaggskepp på att utöka sin vårturné till att inkludera en sommarturné, med fem nya orter och datum som sätts in.

Ulf Dageby och de andra som utgör Nationalteaterns Rockorkester i dag kommer till summa 19 svenska orter mellan februari och augusti 2018. Bland de som kuskar runt nästa år finner vi bland andra Kalle Gustafsson Jerneholm, producent och tidigare basist i The Soundtrack Of Our lives. På sång: Matilda Sjöström, känd från akter som Steget och Det brinner, samt Stefan Missios som vi hört i Den stora vilan, Hagatrion, med Arvid Nero och i eget namn.

Timo Kangas

Konserter:

9 februari Jönköping, Konserthus

10 februari Växjö, Konserthus

16 februari Kalmar, Kalmarsalen

17 februari Borås, Åhaga

22 februari Halmstad, Halmstads teater

23 februari Västerås, Konserthus

24 februari Uppsala, Konsert & Kongress

2 mars Norrköping, Louis De Geer

3 mars Örebro, Conventum

6 mars Stockholm, Cirkus

8 mars Göteborg, Konserthus

11 mars Göteborg, Konserthus

16 mars Malmö, Kulturbolaget (KB)

6 april Linköping, Konsert & Kongress

7 april Karlstad, CCC

29 juni Göteborg, Trädgårns utescen/Trädgårdsföreningen

30 juni Helsingborg, Sundspärlan

14 juli Lysekil, Havsbadsparken

3 augusti Varberg, Societetsparken

17 augusti Huskvarna, Folkets Park