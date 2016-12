Lena Willemark, Groupa, Tonbruket och Isabella Lundgren bland de grammisnominerade

Vi gratulerar och lyckönskar Lena Willemark och Groupa som bägge nominerats i Grammisgalans något splittrade kategori för ”folkmusik/singer-songwriter”, för albumen Blåferdi respektive Kind of folk vol 1.

Och ser samtidigt med spänning fram emot bataljen mellan de fem nominerade i jazzkategorin: Isabella Lundgren, Jari Haapalainen Trio, Lina Nyberg, Oddjob och Tonbruket.

Som kuriosa påminner vi gärna om det lunchsamtal vi publicerade för några månader sedan, med just Lena Willemark och Groupa, och vi bland annat kom in på året 1991 då de fick en grammis tillsammans för albumet Månskratt.

Alla nominerade:

Årets album

Allting suger – Little Jinder

Då som nu för alltid – Kent

Kvinnor och barn – Frida Hyvönen

Naturkraft – Silvana Imam

Sherihan – Cherrie

Årets artist

Freddie Wadling

Kent

Tove Lo

Yung Lean

Zara Larsson

Årets barnalbum

Emma Nordenstams bästa barnlåtar – Emma Nordenstam

Gåspennan – Gåspennan

Jakten på färgpiraterna – Per Egland & Sexårskören

Jojjes klassiska barnvisor – Jojje Wadenius

Livet i mattelandet – Livet I Mattelandet

Årets dansband

Benny Anderssons Orkester – Mitt hjärta klappar för dig

Blender – Ängel utan vingar

Casanovas – Kom och sjung halleluja

Donnez – Många långa mil

Sannex – Din sida sängen

Årets elektro/dans

Dan Lissvik – Midnight

Dorisburg – Irrbloss

Galantis – Love on me/No money

Joy – Inte god men Gud

Kornél Kovács – The Bells

Årets folkmusik/singer songwriter

Freddie Wadling – Efter regnet

Groupa – Kind of folk vol. 1 Sweden

Lena Willemark – Blåferdi

Pernilla Andersson – Tiggrinnan

Peter LeMarc – Den tunna tråden

Årets hiphop/soul

Cherrie – Sherihan

Erik Lundin – Välkommen hem

Parham – Hemma här

Silvana Imam – Naturkraft

”Zacke” – Fattigkussen

Årets hårdrock/metall

Amaranthe – Maximalism

Cult Of Luna – Mariner

Dark Tranquillity – Atoma

Ghost – Popestar

In Flames – Battles

Årets jazz

Isabella Lundgren – Where Is Home

Jari Haapalainen Trio – Fusion Machine

Lina Nyberg – Aerials

Oddjob – Oddjob Plays Weather Report

Tonbruket – Forevergreens

Årets klassiska

Bengt Forsberg – ”Neglected works for piano”

Cecilia Zilliacus & Lena Willemark – ”Dansa”

Royal Swedish Orchestra & Lawrence Renes – Franz Schreker – ”Orchestral music from the operas”

Maytan/Klingberg/Lysell/Wijk/Hso/Stoehr – Amanda Maier: ”Violin concerto/Piano quartet/Tunes”

Västerås Sinfonietta/Hso/Fredrik Burstedt – Mats Larsson Gothe: ”Symphony no 2”

Årets kompositör

Ana Diaz

Frida Hyvönen

Laleh Pourkarim

Max Martin

Niki & The Dove

Årets musikvideo

Adam Berg – Kent ”Då som nu för alltid”

Filip Nilsson – Amason ”I Want To Know What Love Is”

Johan Renck – David Bowie ”Lazarus”

Måns Nyman – Moderat ”Eating hooks”

Robinovich – Elias ”Down n out”

Årets nykomling

Albin Lee Meldau

Ana Diaz

Mike Perry

Sammy & Johnny Bennett

Yemi

Årets pop

Laleh – Kristaller

Niki & The Dove – Everybody’s Heart Is Broken Now

Sabina Ddumba – Homeward Bound

The Radio Dept. – Running Out of Love

Tove Lo – Lady Wood

Årets producent

Amr Badr/Leslie Tay

Carl-Mikael ”GUD” Berlander

Laleh Pourkarim

Ludwig Göransson

Niki & The Dove

Årets rock

Bob hund – Dödliga Klassiker

Hurula – Vapen till dom hopplösa

Jill Johnson – For You I’ll Wait

Kent – Då som nu för alltid

Viagra Boys – Consistency of Energy, Call of the Wild

Årets textförfattare

Erik Lundin – Välkommen hem

Frida Hyvönen – Kvinnor och barn

Joakim Berg – Då som nu för alltid

Josefine Jinder – Allting suger

Zakarias ”Zacke” Lekberg – Fattigkussen

Årets låt

Frans – If I Were Sorry

Galantis – No Money

Håkan Hellström – Din tid kommer

Laleh – Bara få va mig själv

Mike Perry feat. Shy Martin – The Ocean

Miriam Bryant – Black Car

Peg Parnevik – Ain’t No Saint

Samir & Viktor – Bada nakna

Vigiland – Pong Dance

Zara Larsson – Ain’t My Fault