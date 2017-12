Hitta rätt julfeeling på närmaste konsert

Julkonsertsäsongen är snudd på över redan men är det inte nu – just de här skälvande dagarna innan jul när stressen allt mer hetsande börjar omringa oss arma människor – som det är dags att släppa allt och gå på konsert?

Redan i kväll kan göteborgaren slinka in på jazznästet Nefertiti för en fin stund med Peter Asplunds happening The Christmas Feeling, med Isabella Lundgren, Vivian Buczek, Anna Jalkéus och Habo Big Band. Samma gäng åker sedan vidare och kan upplevas på Spira i Jönköping i morgon den 20 december.

Är man kvar i Göteborg på fredag 22 dec kan vi inte nog rekommendera att man ger stans nya jazzklubb Unity en chans när trumpetaren Oskar Stenmark fyller huset med sitt Christmas Swing som han kör tillsammans med Stefan Wingefors på piano, Kat Hermans på bas och Edvin Fridolfsson på trummor.

I Stockholm vankas det samma kväll en ”Groovy Gospel Christmas” med Blacknuss, på Fasching förstås.

Den som hellre stannar hemma i stugvärmen kan annars fira keltiskt doftande jul tillsammans med West of Eden – deras julkonsert på Stallet tidigare i december spelades nämligen in och sänds på P2 Live Folk i kväll kl 19 – eller senare via SR Play.

I övrigt ser det lite tunt ut dessa dagar, med Jul i folkton på paus – eller vad händer runt om i landet? Mejla redaktionen@lira.se så uppdaterar vi!

En slags variant på Jul i folkton är dock turnén Hälsinge jul, som i morgon onsdag ger sista konserten på en månadslång turné – detta i Bollnäs Kyrka med i frontlinjen Åsa Jinder, Bengan Janson och Anna Sahlene.

Och när allt är över och 2018 tagit vid stundar för övrigt en helt annan tradition som ju närmast låter som ett tillstånd mer än ett evenemang: Trettondagsaftonbluesen, som faktiskt firar 25 år på Fasching!

Patrik Lindgren