Givande folkmusikshow på fiol och tramporgel

Kristina Bergström & Thuva Härdelin

Folkmusikkaféet, Allégården, Göteborg 24 mars 2017

En Zornbemärkt Härdelinviolinist, en nybyggd tramporgel från Hisingen trakterad av tramporgeldrottningen Kristina Bergström samt ett fullsatt Folkmusikkafé. Det kan helt enkelt inte gå fel.

Visserligen, denna duo lärde känna varandra först nyligen, har repat via Skype och har en repertoar på cirka sju låtar och så visar de diabilder under föreställningen och pratar ganska mycket, något som kan sänka de bästa musiker. Men faktum är att jag inte kan minnas en så komplett musikalisk show, den enda lilla bristen var nog det där med den begränsade repertoaren, men den hade alltså sin förklaring och där finns förhoppningsvis snart låtar för en skiva.

Duon kom till genom att Kristina Bergström annonserade efter spelkompisar på Facebook. Kontaktannonsering kan ju också gå hur som helst men detta är två proffsiga musiker som har insett att en duo som spelar fiol och tramporgel kanske måste komplettera med något ännu mer eget för att göra succé och inte konkurreras ut i den tuffa svenska folkmusikbranchen.

Så föreställningen bestod av legendariske hälsingespelmannen Jon-Erik Halls låtar samt arkivbilder kring spelmannen och en liten kurs i tramporgelkunskap. Och den pedagogiska delen var intressant, lärorik och alldeles lagom lång. Angående det musikaliska kan sägas att Halls låtar har många drag från den klassiska musiken, kanske framförallt den från Wien, och aningen konstmusikaliskt skolad låter också Thuva Härdelins fiol, men det tar aldrig död på de härdelinska spelmansrötterna. Hon har också förmåga att redan efter några toner beröra mitt ganska kritiska lyssnarhjärta.

Samma djupa rötter i svensk folkmusik har uppenbarligen även Kristina Bergström och hon visar också att tramporgeln inte längre är ett instrument för källare, vindar och soptippar utan faktiskt hör hemma på var scen likaväl som ett piano. Och i var spelbuske. En kväll som gav mersmak, och för att citera Humphrey Bogart, ”I think this is the beginning of a beautiful friendship”.

text & bild: Bengt Edqvist