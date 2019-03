Djupblå jazz på Mejeriet

Ja, den outsägligt vackra bilden här ovan är ju anledning nog att skriva något – jazz som blåtonad andakt.

Nu finns också ett filmklipp (nedan) från samma ögonblick, som ägde rum i januari. Landæus Trio – dvs Mathias Landæus, Cornelia Nilsson och Johnny Åman – hade bjudit in en brokig skara människor för ett ”intimt lyssningsparty” på Mejeriet i Lund. Låten på klippet här (fler uppges vara på väg) var också den första de spelade den här speciella kvällen, Love’s got nothing to do with feelings från Mathias Landæus utsökta album Fringe people (2004).

Snacka om att låta publiken komma tätt intill!

På samma scen bjuder Mathias Landæus sedan åratal in till konsertserien Klubb Underground, som har vårpremiär ikväll onsdag. Först ut är hustrion ovan med två gäster i form av vokalisten Lindha Kallerdahl och trumpetaren Tomasz Dabrowski.

Mer info och hela programmet finns här: undergroundlund.se

PL