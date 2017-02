Danske jazzmusikern Nicolai Munch-Hansen är död

Den danske kontrabasisten och kompositören Nicolai Munch-Hansen har gått bort, endast 39 år gammal. Det var hans hustru, sångerskan Kira Skov, som häromdagen meddelade den tragiska nyheten.

Nicolai Munch-Hansen skapade och spelade musik i ett brett register men med jazzen som stabilt fundament. Han hann ge ut fyra album under eget namn, det senaste i höstas, och har varit involverad i oräkneliga andra konstellationer. Nu i dagarna släpps albumet In the beginning, ett duoprojekt mellan makan Kira Skov och saxofonisten Maria Faust, där Munch-Hansen spelar bas och cello. Alla inplanerade konserter är tills vidare inställda.

Sången nedan är från albumet Chronicles från 2010 och fanns med på Lira Lyssna-skivan i Lira #1 2011. En ordlös, vacker hyllning till Hunter S Thompson.