Både bombastiskt och stämningsfullt med Trummor & Orgel

Trummor & Orgel

Nefertiti, Göteborg 26 januari

Instrumentalduon Trummor & Orgel från Uppsala bjöd på en ömsom bombastisk ömsom stämningsfull konsert när de gästade Nefertiti i Göteborg, en konsert som drog mycket folk trots att det var filmfestival i stan. Med trummor och Hammondorgel och vissa förstärkande ljudeffekter skapar de två bröderna Anders Ljunggren (orgel) och Staffan Ljunggren (trummor) enormt fylliga ljudlandskap där det dessutom svänger rejält.

Duon rör sig inom genrerna indiepop, jazz, psykedelia och möjligen en del sjuttiotalsprogg. Det kan även kännas lite filmiskt emellanåt. Bandet startade 2003 som ett sidoprojekt till bandet Second Glance men har kommit att bli väl etablerade. Att inte dra jämförelser med framför allt 1960-70-talets psykedeliaduo Hansson & Karlsson är omöjligt. Många likheter finns men Trummor & Orgel är mycket modernare, musiken är mer indiepopfärgad och de är överlag tajtare och mer raffinerade. Men så har de ju också varit igång länge. Förutom ett flitigt turnerande har de släppt flera album – där samarbetet med Ebbot Lundberg från Soundtrack Of Our Lives kan nämnas.

På konserten på Nefertiti hörs både mer riviga låtar som Worlds collide och mer meditativa, som den skönt repetitiva och drömska Arcadian flowers från deras senaste egenproducerade platta Indivisibility – en låt som liksom många andra denna kväll först omsluter en i trygghet och lugn men sedan eskalerar i styrka och intensitet som sköljer över publiken som en störtflod.

Text: Susanne Holmberg

Foto: Nadia Rask