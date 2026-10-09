Virtuost med drag av både hårdrock och hardbop

Lelo Nika Trio & Thuva Härdelin

Klubb SAM / Birka folkhögskola, 7 oktober 2026

Legendaren Josef ”Joe” Zawinul (1932-2007) ska ha sagt att den serbisk-romske ackordeonisten Lelo Nika, numera boende i Köpenhamn, var den bäste på sitt instrument han någonsin hört, med råge.

Stora ord tarvar stora frågor och svar och virtuosen lämnar ingen besviken. Han trakterar sitt dragspel som, för att bara ta några exempel på A, en Anne-Sophie Mutter sin violin, en Alexander Hawkins sin flygel eller en Angus Young sin elgitarr.

Det sista exemplet är inte så långsökt som det kan låta. Lelo Nika bjuder på halsbrytande språng i diskanten, en tung bordunton i basen och en oefterhärmlig rytmik i själva bälgen. Ibland leker han med publiken, som för att se om den är vaken, och slår till med ett såtillvida överraskande forte att en del åhörare i Birka folkhögskolas hörsal, mestadels elever på skolan som haft workshop med de spelande, hoppar till i ren om inte förskräckelse så förvåning. Det kan stundtals, faktiskt, påminna om både hårdrock och hardbop.

Riktigt virtuost blir det när Lelo Nika ackompanjeras av sin vapendragare George Mihalache på ett vackert utsirat hackbräde, tsymbaly eller cimbalom – tänk: Tredje mannen – och Thommy Andersson på en ovanligt kort-i-rocken-kontrabas. Det mesta är improviserat kring traditionella romska rytmer och melodier och Kusturica, ännu en serb, som använt mycket romsk musik i sina filmer, känns inte långt borta från Krokoms kommun i Jämtland.

Före paus är det en fiolspelman från Delsbo socken, Hudiksvalls kommun, Hälsingland, Thuva Härdelin som leder Lelo Nika in i det tonala hälsingemålet: åttondels- eller slängpolska, sextondels- eller kringelpolska, sen- eller gammelpolska, gång- och skänk- eller hälsingelåtar. Här är det damerna som för och herrarna som följer.

Duetten mellan Nika och Härdelin är ett intimt, närmast sensuellt möte mellan två olika men ändå så lika kynnen. Lika smeksamt och valsbetonat som somliga av tonerna. Som om workshopen flyttat in till scenen.

Joe Zawinul hade, förmodligen, helt rätt!

Text: Rikard Rehnbergh

Bild: Jade Rehnbergh