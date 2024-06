Trion Mojna släpper video och laddar för sommarspelningar

Den utsökta omslagstrion till Liras sommarnummer, Mojna, släppte på midsommarafton en video till låten Anblick, från nysläppta skivan Väntenätter – recenserad här i Lira.

Videon, filmad av Petter Berndalen, spelades in i samband med en konsert på Stallet i april, då den ännu ej utgivna musiken fick smygpremiär, och kan ses här nedan.

Mojna består av gitarristen och låtskrivaren Thomas Eriksson, klarinettisten Anna Malmström och norska hardingspelaren Helga Myhr.

I sommar går det att fånga trion live i dagarna tre på norska Førdefestivalen 3-5 juli, på halländska Into The Woods 19 juli och senare på Musik til København 31 juli och på likaledes danska Musik over Præstø Fjord 3 augusti.

