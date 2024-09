Lira Lyssna hösten 2024

Liras höstnummer 2024 gavs ut den 20 september och till det har vi som vanligt gjort ett soundtrack – numera som spellista. Du hittar den här tillsammans med våra presentationer av samtliga låtar!

Låtarna finns att lyssna på enskilt här nedan – hela spellistan hittar du på dessa strömningstjänster:

SPOTIFY

TIDAL (låt #5 med Folkdivizjon saknas)

APPLE (länk på gång!)

#1 Luzmila Carpio

Kacharpayita

från Inti watana – El retorno del sol

(ZZK Records)

Vi börjar på andra sidan det stora havet, svävar vidare över Amazonas regnskogar och landar på den bolivianska högplatån i Anderna. Där hittar vi kämpen Luzmila Carpio, som sedan 1960-talet sjungit sina egna och Quechua-folkets sånger, stått upp för ursprungsfolkens rättigheter och nu omfamnats av den rådande vurmen för latinamerikansk electrofolk-crossover. Och vet ni? I oktober kommer hon till Göteborg för sin allra första större konsert i Sverige, i ett samarbete mellan Lira och Planetafestivalen. Det vill ni inte missa! Låten här inleder hennes senaste album, utgivet förra hösten av hippa Buenos Aires-etiketten ZZK Records.

Läs: intervju (endast för prenumeranter)

Länk: luzmilacarpio.tv

#2 Maja Kjær si Orkester

Normannen

från Landing

(GO Danish Folk Music)

Något helt annat men på sätt och vis liksom besläktat finner vi hos danska Maja Kjær Jacobsen och hennes nya lilla mäktiga orkester, högst akustisk men oförfärat gränsöverskridande med fiol, tuba, slagverk och cimbalom (med George Mihalache vid hackbrädans klubbor). Djupt och innerligt traditionellt men samtidigt befriande obekymrat över konventioner.

Läs: recension

Länk: majakjaersiorkester.dk

#3 Tilde Schweitzer Big Band

After you’ve gone

från Vintage magazine!

(Tengtones)

En något större orkester basar Tilde Schweitzer över, här på sin imponerande debut där den blott 24- snart 25-åriga trombonisten med förbluffande säker hand tar sig an en räcka svängiga swingklassiker. Här den hela 106 år gamla dängan After you’ve gone, komponerad av Turner Layton 1918, där Schweitzers förtjusning över finesser och detaljer i arrangemangen får blomma ut för fullt.

Läs: artikel (endast för prenumeranter)

Läs: recension

Länk: tengtones.com

#4 H Self

Maggie Brown

från Skälva

(Ella Ruth Institutet)

Efter den explosionen svävar vi ut i Henric Hammarbäcks bitterljuva universum och en låt som börjar med vad som snart låter som den grövsta av självbedrägerier: ”Jag saknar dig inte längre / Du ska veta att jag mår bra”. Efter två tydligt countryrotade album på engelska kommer H Self här ut ännu mer som sig själv, på svenska (hurra!) och med ett slags vis-americana som borde få ännu fler att upptäcka denne djupt begåvade låtskrivare.

Läs: recension

Länk: ellaruthinstitutet.se

#5 Folkdivizjon

Tillbaka till Skurup

från Yes! Yes! Yes!

(Egen utgivning)

Flera år av flitigt spelande på Malmös gator har trimmat och sammansvetsat det här gänget ordentligt och på senare år har det ju lossnat ordentligt, med spelningar på klassiska ställen som Korröfestivalen, Delsbostämman, Stallet och Fasching och så nu detta debutalbum från i somras. Mixen är av balkan, klezmer och jazz, med lånat och eget material omvartannat. Här en snygg dänga av bandets slagverkare Alvin Samuelsson, en låt som kom till honom på tåget till just Skurup, på vars klassiska folkhögskola han pluggat.

Läs: recension

Länk: folkdivizjon.com

#6 Bach Jazz

Badinerie

från Bach Jazz

(Jazz by Bolero)

Inte ovanligt att jazzmusiker vänder sig till den klassiska musiken för inspiration och material, men mindre ofta så här konsekvent och … ja, bra ju! Mångsidige pianisten Emil Carlsson Rinstad är onekligen förgrundsfigur men tycks via gruppnamnet vilja betona att det här inte bara är ett trioprojekt utan ett band. Och det som lyfter det här är just att det svagt Jan Johansson-ekande pianot lyfts upp av ett varsamt klubbigt driv från kompet: trummisen Ola Winkler och kontrabasisten Magnus Bergström.

Läs: recension

Länk: bolerorecords.se

#7 Väsen & Hawktail

Hawk ale

från Väsen & Hawktail

(Olov Johansson Musik/Padiddle Records)

Liten detalj: under de första fem sekunderna här tror jag alltid att det vankas någon snygg tysk krautrock från tidigt sjuttiotal, men det är förstås Mikael Marin som plockar på sin unika basviola och det som följer är ett Väsen som slagit sina påsar samman med nordamerikanska rootstrion Hawktail. Många strängar och ett mäktigt driv blir det! Delar av skivan är äldre låtar i nya arr, annat är nyskrivet för kvintetten – däribland den här pärlan, Hawk ale, av Olov Johansson.

Läs: recension

Länk: vasen.se / padiddlerecords.com

#8 Agnes Darelid

Rise

från Rise

(Jazz by Bolero)

I reportaget om storbandsjazz i det här numret lyfts det fram hur det i historiens begynnelse rådde svårartad brist på svenska trombonister. Så är sannerligen inte fallet numera, och återväxten tycks därtill stark – hör bara Tilde Schweitzer nyss. Också den några år äldre instrumentkollegan Agnes Darelid har en bakgrund i storband, men på hennes debutalbum (släpps 27/9) handlar det om ett färgstarkt sound med tydlig nutidsförankring och ett betydligt mindre band (kvintett) med några av jazzscenens flitigaste spelare som Erik Tengholm (trumpet och flygelhorn) och Britta Virves (piano).

Läs: recension

Länk: bolerorecords.se

#9 Marine & Roswall

Dockvalsen

från Game on

(Egen utgivning)

Fiolspelande Mia Marine och nyckelharpisten Niklas Roswall är ju två av folkmusikens riktiga finlirare som vi hört i mängder av sammanhang. De möttes redan på KMH för två decennier sedan men först nu kommer deras debut som duo. Liras förtjusta recensent ringar träffande in albumet med de fyra orden ”skört, ståtligt, rivigt och smäktande”, men jag skulle vilka addera ett femte gällande den gemensamt skrivna valsen här: ”skirt”, för har ni hört något som så klockrent definierar det begreppet?

Läs: recension

Länk: miamarine.se / niklasroswall.se

#10 Björn Petersson Kvartett

Ett stulet liv

från En konstnärs handbok

(Havtorn Records)

Kontrabasisten Björn Petersson tycks gilla att hålla sig en aning i bakgrunden trots rollen som låtskrivare och kapellmästare. Sångerna på nya skivan vill skildra den tappert kämpande konstnärens problem i stort och smått, vilket även skildras i en medföljande serietidning på ett charmigt dråpligt vis. Sången överlåts som alltid åt sångerskan Agnes Åhlund och kvartetten förstärks här med en stringent liten stråksektion med Alma Möller på viola och Karin Wiberg på fiol. Snyggt!

Läs: recension

Länk: bjornpetersson.blogspot.com

#11 Tiganá Santana

Das matas

från Caçada noturna

(Ajabu!)



Svenska skivbolaget Ajabu! har alltid haft en stadig fot i Brasilien och en av de artister man jobbat med länge är sångaren, gitarristen och låtskrivaren Tiganá Santana. Här är han framme vid sitt sjunde album, ett sju låtar nätt litet album inspelat i Portugal med två brasilianska spelkamrater. ”Nattlig jakt” kan albumets titel översättas med, vilket rimmar väl med musikens liksom dunkla och lite mystiska prägel. En fin artist att kolla upp för den som missat!

Läs: recension

Länk: tiganasantana.net

#12 Süperstar Orkestar

Underground čoček

från Guča revisited

(Egen utgivning)

Musikstilen (och dansformen) čoček, vanlig hos romska brassband, är gammal med anor från tidigt 1800-tal men låten här är ju hyfsat nutida, skriven av genrens samtida gigant Boban Marković till soundtracket till Kusturicas film Underground. De svenska balkanveteranerna tillägnar sin nya skiva den klassiska Guča-festivalen i Serbien, alla balkanbrassmusikers årliga vallfärdsort.

Läs: recension

Länk: superstarorkestar.com

#13 Agnes Persson Trio

Guarmelande

från Listen closely

(Havtorn Records)

”Guarmelande” undrar ni? Jag har googlat åt er gott folk, och det är hur Värmland skrevs i den italienska Florenslängden, där svenska stift och landskap listades i skrift för första gången. (W i germanska språk blev ofta G i romanska.) På spåret här gästar värmlänningen just Daniel Ögren på tolvsträngad gitarr och tillsammans bygger de upp ett vagt lantligt landskap som lockar att lyssna riktigt noga på, som albumtiteln lyder. Hela albumet släpps 27 september.

Läs: recension

Länk: agnespersson.com

#14 Lena Jonsson & Brittany Haas

The shipping tunes: Shipping port/Shipping polska

från The snake

(Egen utgivning)

Redo för lite fiddling extravaganza? Brittany Haas hörde vi faktiskt alldeles nyss, som medlem i Hawktail, men här har hon slagit sig samman med gamla spelkamraten Lena Jonsson och det är en fröjd att höra hur de två fiolspelmännen liksom sträcker sig mot varandra över Atlanten och förenas i en energifylld mix av bluegrass, polska och … jo, faktiskt lite Bach här med. Här hör vi en tradlåt från Kentucky vars titel syftar på hamnstaden Louisville och inspirerade till en nyskriven polska på samma tema.

Läs: recension

Länk: brittanyhaas.bandcamp.com

#15 Joel Lyssarides & Georgios Prokopiou

Anamnesis

från Arcs & Rivers

(Act Music + Vision)

Den hyllade superpianisten Lyssarides har tidigare pratat om att han velat utforska sitt grekiska ursprung genom musiken, och efter en konsert med bouzoukimusikern Georgios Prokopiou i Stockholm tog han kontakt och undrade om de inte kunde ses och spela lite. De fann varandra och allt landade i en gemensam skivinspelning med nykomponerad musik. Den urgamla långhalsade lutan bouzouki är en färsking i jazzsammanhang men är historiskt ett improvisationsinstrument – och mötet med pianot låter förunderligt naturligt. Albumet släpps 27 september!

Läs: recension

Länk: actmusic.com

#16 Kalejdoskop Trio

Ack bliv hos oss / Den fan spelte

från Kalejdoskop

(Gammalthea)

Vi rundar av med att ge oss ut i trion Kalejdoskops färgstarka värld – ytterligare ett exempel på hur nära den norska och den svenska folkmusikscenen kommit varandra på senare år. Vi hör Gard Nergaard på fioler, Albin Myrin på klarinett och Sofia Hultqvist Kott på sång och det för musiken så karaktärsskapande borduninstrumentet shrutibox. Kärvt och ledigt på samma gång, och tveklöst en av årets mest spännande debutantgrupper!

Läs: artikel

Läs: recension

Länk: kalejdoskoptrio.se

URVAL OCH TEXTER: Patrik Lindgren, chefredaktör Lira

