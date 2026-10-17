Helgdagskväll i kaféet med visor och folkmusik

Alban Faust & The Northern Winds Project

Folkmusikkaféet, Allégården Göteborg 16 oktober 2026

Numera dalsländske Alban Faust började sin musikaliska verksamhet i Sverige med att i första hand bygga och spela säckpipa, fortsatte med nyckelharpa och blev riksspelman med silvermärke för skickligt och dansant spel på säckpipa. På senare år har han börjat blanda in visor till eget gitarrkomp i sin repertoar, ikväll tillsammans med en trio vars största förtjänster ligger på det känslomässiga planet, något som passar utmärkt eftersom det också gäller Alban Faust själv, förutom hans tekniska kvaliteter.

I kompbandet ingår Sören Blom på kontrabas, Ute Faust på klarinetter och säckpipa samt Tomas Fredriksson, också han riksspelman men på fiol. Ett på det hela taget samspelt gäng som gör sig väl både i de instrumentala låtarna som i visorna, som ikväll är en mycket välkänd repertoar bestående av Emigrantvisa, Bellmans Märk hur vår skugga, och Dan Anderssons Helgdagskväll i timmerkojan. Samtliga visor i personliga, nästan lite upphottade versioner vilket gör att Bellmanvisan avviker en hel del från de ibland lite väl sorgetågsaktiga versionerna av exempelvis Thåström och Åkerström.

På några av de instrumentala låtarna spelar paret Faust duett, både samspelt och stämningsfullt. Alban Faust ber lite om ursäkt för Låt till far, en folkmusikklassiker han tänker att vi kanske tröttnat på, men så är det naturligtvis inte eftersom den tillhör topp fem bland svenska låtar om undertecknad får sätta ihop listan.

Jag lämnar Folkmusikkaféet, fortfarande utan att någonsin ha hört en mindre bra konsert på dess scen. Kvällens tillhörde de kanske mer överraskande. Trevlig sättning, kända och även okända visor och låtar framförda med en hel del nytänk i arren, trots traditionella och i visor och folkmusik väl beprövade instrument.

Text & bild: Bengt Edqvist