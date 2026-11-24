Spelmannen och traditionsbäraren Per Saxholm gick bort den 18 november, lät spelkamraten Anders Norudde meddela under den gångna helgen.

Per Saxholm var spelman på bland annat fiol och dragspel och samlare av låtar från östra Värmland och Bergslagen, men också en vida omtyckt präst och känd som en flink historieberättare.

Så sent som i våras kom ett album i samspel med Kapell Malén – Bergslagsbeter och västerdarlingar – och förra våren kom den mycket matiga skivan Arkivet i samarbete med Lennart Gybrant och Anders Norudde, två av Per Saxholms närmaste medspelare i musiken. ”Den mest grundade eller rotade folkmusik-cd sedan Kalle Almlöf och Anders Rosén härjade i början av 1970-talet”, skrev Thomas Fahlander om den i Lira.

Lennart Gybrant, Anders Norudde och Per Saxholm. BILD: Fredrik Bengtsson

Producenten Fredrik Bengtsson gav ut Arkivet, liksom även ett par tidigare skivor som Karlskogabeter (på duo med Anders Norudde) på sina skivbolag Gammalthea och Kråktjärn, och berättar så här om de minnesvärda inspelningarna:

”Att arbeta med Per i studion var precis som att möta honom på en stämma. Allt verkade handla om att berätta en historia och låta den vandra vidare – med stor glädje och äkthet. Att lyssna på eller spela med honom var som att förflyttas till ett annat sekel; han spelade efter äldre spelmäns ideal, troligen som en ganska exakt återgivning av vad han hört spelas.

I studion tittade han undrande varje gång jag frågade om en andra tagning. Han hade redan lämnat låten och funderade ivrigt på nästa, som ibland kom utan förvarning eller mitt i en lång historia. Per var en vandrande minnesbank för spelmansmusik från Bergslagen och berättade om spelmän födda på 1600-talet och framåt som om de just stängt dörren och lämnat barndomshemmets kök.

På de inspelningar där Anders Norudde sekunderade och spelade andrastämma fick han använda all sin hantverkskunskap och fantasi för att hänga med i svängarna – det fanns inga garantier för den bestämda låten eller variant på det som repeterats var det som Per drog igång när väl inspelningsknappen tryckts ner.

Vid en förproduktion till det som senare skulle bli en timme och en kvart lång skiva med Lennart Gybrant och Anders, Arkivet, så spelade Per in en hälsning till min hustru efter dagens inspelningar. Hon var kvar hemma på Kråktjärn – tidigare vigd av Per och nu höggravid – och det blev fyrtio minuter musik och nog med historier för att fylla hembygdstidningar i åratal, allt för att hon inte skulle missa ”dä sköjiga”. Inga av dessa låtar hamnade på skivan, och troligen inga från förproduktionen heller. Pers samlade låtskatt, minneskapacitet och associationsbanor var något alldeles extraordinärt.”

Per Saxholm avled i hemmet i Karlskoga och blev 67 år gammal.

Patrik Lindgren