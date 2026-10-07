Festivalhösten drar in med stormvindar

Utomhussäsongen får väl sägas vara över för i år (när det gäller konserter i alla fall), men vi går ändå in i intensiva festivaltider – fast inomhus. Och redan i helgen smäller det till ordentligt på flera fronter.

I Uppsala hålls den härligt genreöverskridande årliga gitarrfestivalen 8–11 oktober med allt från folkmusik och klassiskt till jazzfusion. Några av utropstecknen är i år Rosario La Tremendita, en av flamencons mest spännande nya röster, och den argentinska folksångerskan Maggie Cullen. Hela det matiga programmet finns här: uppsalagitarrfestival.se.

I Norrköping väntar två häftiga dygn av folkmusik 9–10 oktober – med bland annat Liras egen omslagspojke Antti Paalanen, Symbio, Vågspel, Woodlands Bäckafall, Klyv-Olle Trio, Egil Kalman … Lite av en omstart för festivalen och ungt, piggt och framåt som det ska va! Hela programmet: festival.folkmusik.nu

I Göteborg händer det också lite grejer, närmare bestämt på lördag och kring Stigberget som ju blivit ett häftigt kluster av spelställen. En och samma biljett gäller på en massa konserter som hålls på Musikens Hus, Oceanen, Utopia Jazz, Skeppet GBG och Fyrens Ölkafé – en perfekt chans att ramla in på något oväntat roligt! Program finns i appen som finns här: stigbergetlive.se

Sist men inte minst drar också Stockholm Jazz Festival igång på fredag, men galna 320 konserter på programmet som löper över tio dagar på ett åttiotal spelställen. I Liras höstnummer går vi igenom programmet grundligt på jakt efter höjdpunkterna – den artikeln kan du läsa fritt här:

Blickar vi lite längre fram i oktober radar fler höjdpunkter upp sig: Malmö Jazz Story 15–17 oktober, Fränder & Vänner folkmusikfestival 16 oktober, Umeå Jazz Festival 21–24 oktober, Samspel i Sundsvall 22–24 oktober, Planetafestivalen 22 oktober–1 november, Östersund Blues Festival 23–24 oktober och Oktoberstämman i Uppsala 31 oktober.

Den redan inledda Stockholm Sangeet Festival har sin huvudkonsert den 25 oktober i Eric Ericson-hallen (men missa heller inte den unika 24-timmarsragakonserten som inleds den 17 oktober på Stallet).

Läs mer om hösten alla musikhappenings på Liras festivalsida!