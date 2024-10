Trion som ger resonans världen över

Sedan trions senaste skiva Vision of three släpptes i januari har Northern Resonance spelat mycket utomlands och efter turnéer i Australien, Sydamerika, Europa och USA två gånger om väntar nu senare i höst ett par konserter i Skottland och Belgien och ett fåtal spelningar på hemmaplan: konserthusen i Västerås och Gävle samt Röda Kvarn i Ljusdal står på schemat i oktober och november.

Northern Resonance består av Jerker Hans-Ers på hardingfela, Anna Ekborg Hans-Ers på viola d’amore och Petrus Dillner på nyckelharpa – gott om resonanssträngar och dito lådor alltså. Vi bad trion att berätta lite om mottagandet utomlands.

Vad är det hos er som fängslar publiken i andra länder? Och skiljer det sig på olika kontinenter?

– Vi har fått ett otroligt fint mottagande och det har varit väldigt roligt att se hur vår musik tas emot i olika delar av världen. I länder som USA och England vet vi att det finns ett stort intresse för nordisk folkmusik och vi har länge vetat att vi har en stor fanbase i dessa länder. I USA tror vi att det till stor del beror på att många svenska band har turnerat där och banat väg under många år, så det finns en stor plattform för den typen av musik vi spelar.

– I Colombia, Chile och Australien blev vi glatt överraskade över det otroligt varma bemötande vi fick och vi tror att det i Sydamerika till stor del beror på att det generellt verkade finnas ett väldigt starkt intresse för musik, oavsett genre, och många kom på konserterna utan att ha någon tidigare koppling till den musik vi spelar.

– Det som nog kan fånga intresset är just vår sättning, för vissa är den helt främmande medan andra har ett intresse för instrumenten sedan tidigare. I Australien träffade vi flera som spelade nyckelharpa samt en som bygger hardingfelor, även i USA var det många som spelar skandinavisk folkmusik och speciellt nyckelharpa.

Vilket har varit den mest minnesvärda stunden hittills under turnerandet?

– Det har varit många minnesvärda stunder under turnerandet så det är svårt att plocka ut den mest minnesvärda. Vi har fått se väldigt många häftiga platser, fått träffa helt otroliga människor som har öppnat upp sina hem för oss och visat en fantastisk gästvänlighet. Vi har fått chansen att upptäcka Bogotá, äta fantastisk mat i Chile, Surfa i Byron Bay och spenderade en vecka i Nashville där vi gick på two-step-kurs, honky tonk och square dance ute på en hönsgård så det har varit många fina stunder.

Konsert med Northern Resonance i Nashville, USA.

Hur ser framtidsplanerna ut? Mer turnerande, ny musik?

– Under sommaren har vi sajnat med det amerikanska bokningsbolaget Wooden Ship Productions så under 2025 och 2026 väntar ytterligare turnéer till Nordamerika med en första sväng tillbaka till USA under hösten 2025. Vi siktar även mot en till turné i Australien under 2026 då vi fick en otrolig respons där och märkte att det vi gör verkligen gick hem.

Snabba turnésvängar. Från -30 grader i Västernorrland till +30 grader i Brisbane, Australien. December 2023.

– Vi hoppas även på att kunna ta Tall Poppy String Band till Sverige för en gemensam turné under 2026, en old time-trio från USA som vi turnerade med i USA under vår andra turné i våras. Utöver det kommer vi fortsätta att komponera musik ihop inför kommande album. Vi hoppas även på att turnera mer i Sverige, för även om det är häftigt att få turnera världen över så är det alltid en speciell känsla att få spela på hemmaplan på den fantastiska folkmusikscen vi har här.

Patrik Lindgren