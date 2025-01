Tio skivor att se fram emot i vår

Lätt att se allt i de mörkaste av färgskalor nu, med oxveckor, kyla och stormigheter i både luft och omvärld. Men nog har det blivit lite ljusare ute sedan midvintern?

Här har vi valt ut tio musikaliska ljuspunkter i form av kommande album att se fram emot de närmaste månaderna. Håll ut!

Isabella Lundgren: What cannot be told

Envetet och med gripande innerlighet har Isabella Lundgren på tio år gått från färsking till en av musik-Sveriges främsta röster och starkaste scenpersonligheter. Nu tar hon ännu ett kliv när hon presenterar skivan What cannot be told, framvuxen i nära samarbete med producenten Johan Lindström. Vackert sökande musik bortom genrer men med jazzen som fundament. Möt henne i Liras kommande vårnummer!

Släpps 14 februari på Bolero Recordings. Singlarna Love is not a beast to be tamed och titellåten What cannot be told finns ute nu.

Dreamers’ Circus: Handed on

Den dansk-svenska folktrion med Ale Carr, Nikolaj Busk och Rune Tonsgaard Sørensen börjar närmast likna en institution med ständigt nya projekt och turnéer världen runt, men visar på sitt nya album att de behållit fötterna nere i folkmusikens jordigaste mylla. Mycket av musiken här är hämtad ur sångboken med samma namn de gav ut häromåret och utgör ett slags hyllning till folkmusikens grundläggande etos: att spela tillsammans och föra låtar och traditioner vidare in i framtiden.

Släpps 14 februari på Vertical Records. Singeln The daydreamer är ute nu.

Mimi Terris Tempel: Livet, livet, livet

För inte så länge sedan trevade Mimi Terris runt på sociala medier efter ett bra namn till sin nya grupp – och landade synbarligen i det rytmiskt suggestiva Mimi Terris Tempel, som utöver henne själv på sång består av Mats Andersson på gitarr och cavaquinho och Olle Linder på slagverk, bas och även han på den lilla gitarrkusinen cavaquinho, med Vindla String Quartet som bonus på vissa spår. Och jodå, det som väntar är ett musikaliskt möte mellan svenska texter och brasilianska musiktraditioner, komplett med glåmiga medelålderskriser och drömmar om dans på vackra stränder.

Släpps 5 april på eget bolag.

Daniel Ek, Emma Ahlberg, Ulrika Bodén och Niklas Roswall. Bild: Olle Melkerhed

Ahlberg, Ek & Roswall med Ulrika Bodén: Ingen större fröjd i världen är

Ahlberg, Ek & Roswall har varit ständiga favoriter på landets stämmor och folkmusikscener i ett par decennier nu. På senare år har de ofta uppträtt tillsammans med Ulrika Bodén, så fullt logiskt att nya albumet är en kvartettskiva med den senare på sång, dulcimer och flöjter.

Släpps 22 februari på eget bolag.

Hederosgruppen: Stilbrott

2022 var ett sant annus mirabilis för Martin Hederos. Han blev ju inte bara omslagspojke i Lira utan rodde även med Hederosgruppens album Stilbrott hem den svenska jazzens grand slam: den första skiva hittills att vinna såväl Grammis som Manifest och OJ:s Gyllene skivan. Nu följer de upp med ett oförfärat Stilbrott, där kvintettens medlemmar som vanligt delat broderligt på skrivbördan.

Albumet släpps på Hoob Records den 7 februari. Singlarna Kniven och Luftskepp är ute nu.

Sofia Karlsson: En sång till Selma

Dags för mästerliga uttolkaren Sofia Karlsson att ta sig an en ny utmaning, tjugo år efter Dan Andersson-skivan Svarta ballader. Den här gången är det texter efter Selma Lagerlöf som klädda i musikaliska kläder Sofia Karlsson-style. ”En hommage till författarinnans framstående visioner, hennes obändiga fantasi, orädsla och moderna tankesätt”, beskrivs det som. Sofia Karlsson berättar mer i Liras vårnummer!

Albumet släpps på Supertraditional den 11 april. Singeln Slå upp dina fönster släpps i dag, Mörkret är ute sedan tidigare.

Maija Kauhanen & Johannes Geworkian Hellman: Migrating

Så till två gamla (nåja) Lira-favoriter som funnit varandra: finska sångerskan, kantelespelaren och enmansorkestern Maija Kauhanen och svenske vevliraren Johannes Geworkian Hellman, främst bekant från duon Symbio. Ett spännande möte mellan två vitt skilda instrument, två traditioner och två personligheter. Möt också dem i Liras vårnummer!

Albumet släpps på Gammalthea den 11 april. Första singeln är planerad till 28 februari.

Bitoi längtar också efter våren. Bild: Tova Nyberg

Bitoi: Sirkulu

Namnet går att utläsa Bass Is The Original Instrument men den här Öresundskvartetten består av tre vokalister och en basist och bygger sin musik på fågelläten, vibrerande stämband och ett sinnrikt användande av effektpedaler. Gissar jag. Det spelar kanske ingen större roll heller, för det här är musik bortom alla genrer, urtida och hypermodern i samma svindlande andetag.

Släpps 7 mars på Supertraditional. Singeln Pa-si-pa är ute nu.

Cosmic Ear: Traces

Så till en kvintett vi är närmast barnsligt förväntansfulla att få höra – för maken till gudabenådad supergrupp går ju knappt att föreställa sig. Vi pratar alltså om Goran Kajfeš, Mats Gustafsson, Christer Bothén, Kansan Zetterberg och Juan Romero i en och samma grupp – hjälp, vad är detta för monster?

Albumet släpps på We Jazz, preliminärt i maj. Spelar på Fasching i Stockholm 26 februari.

GAO: Sound de Göteborg

Namnet utläses Göteborgs Alternativa Orkester och är Jorge Alcaides stolta hjärteprojekt – en lika brokig som spetsig orkester vars interna olikheter blir till dess styrka. Åtta nyskrivna stycken i en fusion av kammarmusik och folktoner från hela världen – allt i en passionerad mix som mest av allt andas … hopp!

Albumet släpps på Kakafon Records den 21 februari. Singeln Oda a la naranja är ute nu.

Texter och urval: Patrik Lindgren

