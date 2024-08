Tio skivor att se fram emot i höst

Jodå, hösten närmar sig oböhörligt men med den också en lång rad högintressanta musiksläpp. Här har vi valt ut tio svenska skivor att se fram emot lite extra – från spännande nya samarbeten till pigga debuter och barnslig jazz av finaste klass.

Joel Lyssarides & Georgios Prokopiou: Arcs & rivers

Hyllade superpianisten Lyssarides har länge sagt att han velat utforska sina grekiska rötter musikaliskt, och nu kommer det – en duoskiva tillsammans med nyfunne spelkamraten Georgios Prokopiou, mästare på lutan bouzouki. En intim inspelning som närgånget följer deras lyhörda, utforskande samspel.

Släpps 27 september på Act Music & Records. Singeln Orange moon är ute nu.

Väsen & Hawktail: Väsen & Hawktail

Numera duon Väsen växer tillfälligt till en kvintett när de slås samman med nordamerikanska rootstrion Hawktail – 36 vibrerande strängar uppges det bli totalt när Olov Johanssons nyckelharpa och Mikael Marins violoncello/viola plussas på med fiol, kontrabas och gitarr. Ett massivt sväng blir det hursomhelst.

Släpps 20 september på Olov Johansson Musik och Padiddle Records. Singeln Hawk ale är ute nu.

Agnes Darelid: Rise

Vi har tidigare kunnat höra Agnes Darelids trombon i diverse storband och bakom exempelvis Selma Pinton, men här kliver hon fram helt i egen rätt med egna kompositioner, eget band och ett varsamt modernt sound, lyriskt och inbjudande utan att bli mjäkigt. En av höstens debutanter, stabilt uppbackad av Erik Tengholm på trumpet, Britta Virves på piano, Samuel Löfdahl på kontrabas och Edvin Glänte på trummor.

Släpps 27 september på Jazz by Bolero. Singeln Rise är ute nu, Anten släpps 30 augusti.

Kalejdoskop Trio gör skivdebut i höst. Bild: Siri Anna Flensburg

Kalejdoskop Trio: Kalejdoskop

Debuterar gör också spännande folkmusiktrion Kalejdoskop, som tillsammans utforskar norsk och svensk folkmusik. Redan sättningen antyder att här finns idéer att ta ut musiken i nya ljudliga trakter, med Albin Myrin på klarinett, Gard Nergaard på altfiol/hardingfela och så Sofia Hultqvist Kott på sång och det indiska borduninstrumentet shrutibox. Möt trion i Liras kommande höstnummer!

Släpps 26 september på Gammalthea. Tre singelspår finns ute nu.

H Self: Skälva

Efter två starka album på engelska öppnar sångaren och låtskrivaren Henric Hammarbäck dörren mot något nytt – dels med texter på svenska, dels med ett musikaliskt halvsteg bort från den mer traditionella countryfåran mot en mer personlig vis-americana. Den där ”sorgset släpiga berättarrösten”, som Liras recensent pekade på redan vid debuten, är dock härligt intakt!

Släpps 26 september på Ella Ruth Institutet. En rad singelspår finns ute nu.

Lina Nyberg: Lost in the stars

I vår är det 125 år sedan Kurt Weill föddes och 75 år sedan hans död – kanske är det därför det plötsligt börjat bubbla ett nytt intresse för denne egenartade kompositör. Lina Nyberg kommer i höst med en tidig hyllning där hon inte bara tolkar ett urval klassiska låtar utan även har skrivit ett slags svar till dessa.

Släpps 17 oktober på Hoob Records.

Bandet Diket när det fortfarande var sommar. Bild: Anne Marte Aure

Diket: Och sen kom vintern

Läste ni reportaget om skivbolaget Supertraditional i Liras sommarnummer? Ett av banden som passar in perfekt i den kretsen är norsk-svenska Diket, som gör ytterst samtida och vardagligt rotad indiepop med folkmusikalisk botten och driv. Levina Storåkern (på sång och kantele) hörs även i likasinnade Ævestaden och känns igen med sina naivistiskt raka texter om det lilla livets under och underligheter. Detta är kvartettens sexspåriga debut-ep.

Släpps 13 september på Supertraditional. Låtarna Vår och Mördarsnigel är redan ute.

Sture Kvintett: Barnjazz på svenska

Inom svensk jazz finns en lång, fin tradition att göra musik för barn utan att kompromissa med kvalitet eller ambitioner. Marcus Sturewall och hans band följer i det spåret genom att plocka upp tio på ytan busenkla sånger (från Bä bä vita lamm till Lilla snigel) och göra dem till snygga små jazzklassiker. Vid mikrofonen Lovisa Jennervall.

Släpps 18 oktober på Flick Records. Superhitsingeln En elefant balanserade är ute nu.

Per Störby Jutbring: Tenants of mystic mansion (According to the landlord)

Vi tillåter oss här att blicka en lite bortom genrestänglsena, men Per Störby Jutbring, kanske mest bekant från numera nedlagda New Tide Orquesta, är en kompositör vars musik känns just gränslös. På senare år har det blivit mycket musik för film, vilket är tydligt på detta album där han iscensatt sin egen vision av ett stort, mystiskt viktorianskt hus där varje rum och skrymsle har sin egen karaktär. Suggestivt värre.

Släpps 18 oktober på Hoob Records. Försmaks-ep:n The backrooms är ute nu.

Ellen Andersson: Impressions of Evans

Jazzvokalisten Ellen Andersson fick en rivstart redan med debuten I’ll be seeing you från 2016. Åtta år senare presenterar hon sin tredje skiva (och sitt tredje band) i form av ett slags hyllning till pianisten Bill Evans och hans samarbete med Monica Zetterlund. Uppbackad av en dansk trio och med sång på svenska och engelska omvartannat tar hon sig an klassiker som Monicas vals och Summertime.

Släpps 6 september på Prophone Records. Singlarna Monicas vals och Some other time är ute nu.

Texter och urval: Patrik Lindgren

