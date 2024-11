Bokstavligen lite vid sidan om de ordinarie recensionerna skriver vi även lite kortare om ytterligare en rad nya utgivningar – i det här fallet sju kärnfulla ep-skivor och en fin samling. Håll till godo!

Svenska Folkjazzkvartetten

Loriken EP

(Chimp Limbs)

När DN listade tio konserter att se fram emot på höstens Stockholm Jazz gavs Svenska Folkjazzkvartetten epitet ”skitjobbiga” – på ett intressant och positivt sätt alltså. På nya ep:n fritolkar Isak Hedtjärn, Jonas Liljeberg, Anton Jonsson och Vilhelm Bromander tre låtar efter den beryktade spelmannen Loriken från Orsa.

Ilaria Capalbo & Fredrik Nordström

Going home EP

(Bluenord Records)

Italienska men Stockholmsbaserade kontrabasisten Ilaria Capalbo i avskalat och intimt samspel med saxofonisten Fredrik Nordström. Fyra i original väldigt olika sånger – en Olle Adolphson, en Bowie, en Dvořák och en Monk (inte Thelonious utan engelske kyrkomusikern William Henry) – som här känns helt logiskt sammanförda.

Johan Birgenius

Threads EP

(Hoob Records)

Trummisen Birgenius kommer ut i klatschig fyrfärg och minst 230 volt påkopplade i instrumenten, även de akustiska känns det som. Fyra sprakande dängor med Fabian Kallerdahl på klaviatur, Anders Gabrielsson på sax, Olli Rantala på bas och Henrik Magnusson på synt. Lika kul att lyssna på som inspelningen verkar ha varit.

Titta En Pyramid

Under Gullmarsplan, en skog EP

(Egen utgivning)

Den som fallit för superhajpade Dina Ögon ska kolla in detta, för det här gänget av scen- och studiorävar har skapat något liknande, avspänt svängigt, charmigt, och … ja, svenskt väl? ”Det är väl någon sorts jazz vi spelar tror jag (i alla fall i rent filosofisk mening)”, som en av dem skriver i ett mejl.

Uruk Trio

Beirut

(Egen utgivning)

Med den spännande sättningen oud, gitarr och saxofon skapar trion Nenos Yousef, Albin Bryntesson och Olle Sundling en alldeles ny musik över kulturella och musikaliska gränser. Fin debutinspelning med fyra av Yousef nyskrivna låtar som ger mersmak.

Hanna Ågren Super5

Aurora

(Creature Sounds)

Folkmusiksaxofonisten Hanna Ågren har samlat en blåsstark kvintett med tre olika saxofon-varianter och en trombon framför trummorna. Titlar som Hymn, Bestiga berg och Soluppgång, Norska havet avspeglas i det jordnära, naturromantiska skimmer som bäddar in den avspänt mustiga musiken som drar lika mycket åt jazz som folk.

Veera Kuisma

Käkilintu

(Egen utgivning)

Ibland känns det bara – att här är någon som har det. Som med Veera Kuisma, ung finsk fiolspelare som efter att ha hörts i band som Alda och Polenta nu laddar för en karriär i eget namn. Tre låtar av rätt skiftande karaktär samlas på den här första utgåvan. Soundet är maffigt, rytmerna drivna, medmusikerna av toppklass och känslan, ja: det här kommer att bli något!

A song is a dream (and dreams are real!)

(Sing a song fighter)

I tio år har skivbolaget (så krasst det låter – ”musikverkstan” hellre kanske?) Sing a song fighter förgyllt världen med den brokigaste tänkbara musik, allt med ett bultande hjärta som röd tråd. Nu kommer en samlingsskiva med spår som hamnat bredvid längs vägen: demos, alternativa tagningar och liveinspelningar – från Shida Shahabi till Iiris Viljanen.

Texter: Patrik Lindgren