Senaste årets bästa skivor utsedda

Transglobal World Music Chart är en månatlig lista sammanställd av musikjournalister världen över, personer med fokus på musik som ramas in av det kluriga begrepp vi på Lira annars helst undviker att använda: världsmusik.

Varje höst sammanställer de också de senaste tolv månadernas bästa utgivningar – en bra källa för den som gärna blickar lite utanför den vanliga västerländska sfären och undrar vad man kan tänka sig ha missat för godbitar.

Igår söndag publicerades årets lista, som alltså täcker in perioden september 2023 till augusti 2024, och högst av alla album tronar Aziza Brahims ypperligt fina Mawja, utgivet i februari av Glitterbeat (som i samma lista utses till bästa skivbolag i genren, vilket de brukar utses till…). En skiva verkligen värd att kolla in för den som inte reda gjort det – tyvärr blev hennes planerade turné i Norden senare i höst nyligen inställd av skäl vi inte känner till.

Bland övriga skivor på topp tio-listan kan noteras estniska Mari Kalkun med skivan Stoonia lood / Stories of Stonia på plats nummer sju, och på plats nummer fyra bolivianska Luzmila Carpio med skivan Inti watana / El retorno del sol – extra roligt tycker vi eftersom vi snart tänker släppa en väldigt rolig nyhet kring henne, håll utkik efter det i Liras höstnummer som kommer i dagarna! :-)

Hela topp tio-listan lyder som följer:

1. Aziza Brahim · Mawja · Glitterbeat

2. Batsükh Dorj · Ögbelerim: Music for My Ancestors · Buda Musique

3. Lina · Fado Camões · Galileo Music Communication

4. Luzmila Carpio · Inti Watana / El Retorno del Sol · ZZK

5. Idrissa Soumaoro · Diré · Mieruba

6. Bixiga 70 · Vapor · Glitterbeat

7. Mari Kalkun · Stoonia Lood / Stories of Stonia · Real World

8. Ali Doğan Gönültaş · Keyeyî · Mapamundi Música

9. Aynur · Rabe · Dreyer Gaido

10. Shakti · This Moment · Abstract Logix

(Hela topp hundra finns här!)

Utöver detta utses även bästa skiva inom världens olika regioner, där vi särskilt vill lyfta fram samlingsskivan Lost In Tajikistan, utgiven för ett år sedan på kvalitetsbolaget Riverboat. En unik fältinspelning gjord 2008 och en presentation av en handfull musiker från det centralasiatiska landets bergstrakter. Inte så svårtillgängligt som det möjligen låter och en väldigt välproducerad skiva med stor variation. Och: tänka sig, i samma kommande höstnummer av Lira har vi faktiskt ett reportage från just Centralasien, från det närliggande Kazakstan.

BEST OF NORTH AFRICA & MIDDLE EAST

Aziza Brahim · Mawja · Glitterbeat



BEST OF ASIA (CENTRAL & EAST) & PACIFIC

Batsükh Dorj · Ögbelerim: Music for My Ancestors · Buda Musique



BEST OF EUROPE

Lina · Fado Camões · Galileo Music Communication



BEST OF SOUTH AMERICA

Luzmila Carpio · Inti Watana / El Retorno del Sol · ZZK



BEST OF SUB-SAHARAN AFRICA

Idrissa Soumaoro · Diré · Mieruba



BEST TRANSREGIONAL ALBUM

Shakti · This Moment · Abstract Logix



BEST COMPILATION

V.A. · Lost In Tajikistan · Riverboat / World Music Network



BEST OF NORTH & CENTRAL AMERICA & CARIBBEAN

Ana Carla Maza · Caribe · Persona Editorial