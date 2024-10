Ombonat höstligt bland barn och hundar

Christer Lyssarides

Kafé Körsbär, Hökarängen 13 oktober 2024

Återbesöker Hökarängen där jag tidigare arbetat genom åren. Nu är här förändrat. Ny bebyggelse och i femtiotalskvarteren finns nya spelställen och konsthall. Hösten har kommit.

Vandrar till Tobaksvägen 6. Vid ett rönnträd en konstinstallation med hängande paraplyer, det är ingången till Kafé Körsbär, en ombonad kvartersställe med god mat. En yster liten hund hälsar varje ny besökare.

I hörnet vid entrén står gitarrer och elbas. Christer Lyssarides har jag genom åren lyssnat till främst som lyhörd och smakfull gitarrist hos Eric Bibb. Här i eget format med basisten Bengan Jonasson. Betoningen ligger på eget material och sången. Lågmält viskande, ungefär som på Robbie Robertsons Storyville.

Varmt och ombonat, men svårt höra texten. Vackert plockad akustisk och elektrisk gitarr. En lysande slidegitarr som extranummer. En Mississippi John Hurt, I shall not be moved, i gospelskrud.

En hänförd publik, ett barn tar sina första steg och hunden vispar förnöjt runt under borden. Höstlöven faller. Ständigt nya gäster kommer in. Tills det är riktigt svettigt här inne.

Liveteckningar och text: Martin Ehrling