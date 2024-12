Nytt på julens skivdiskar

Av årets alla nytillskott i julskivefacket har vi valt ut sju album av Lira-mässig karaktär som funkar både som mustigt glöggtilltugg och som musikalisk njutning – jul eller ej. Håll tillgodo!

The Second Hand Orchestra

Slow, this is Christmas

(Sing a song fighter)

Förra årets charm-knockout i julskivefacket stod denna lite lagom löst sammansatta gör-det-självorkester för. Skivan var So, this is Christmas med ett dussin avväpnande, avslappnade tolkningar av diverse julrussin. Uppföljaren tar vid med fem nya tolkningar i än saktare mak och återbrukar dessutom fem spår från sist där tempot helt sonika skruvats ner några snäpp. Nästa jul väntar vi på den fritt svävande ambientversionen!

This is all the snow you get vol 3

(Ella Ruth Institutet)

En annan av fjolårets favoriter alstrade också den en uppföljare. Ella Ruth-gängets bedårande aviga volym 1 får här en god fortsättning i volym 3 (som ett slags hyllning till supergruppen Traveling Wilburys två skivor med samma haltande numrering). Americana och närbesläktat med stallkamrater som My Dear Companion, H Self och Andi Almqvist, med viss dragning åt det skeva och svarta. (Släpps på cd 1 december, digitalt 13 december.)

The Unthanks

In winter

(RabbleRouser Music)

Smått underbara The Unthanks karamellsmäller till med ett dubbelalbum inför årets långa vinter. (Känns nästan konstigt att de inte redan gjort något julalbum.) Och de går all in på detta nitton spår långa epos, bygger upp en hel vintervärld av de mest skilda (värme)element, gamla carols och nyskrivet omvartannat i en försynt bedårande mix.

Gjermund Larsen Trio

Christmas sessions

(Heilo)

Förra höstens Tøyen sessions satt långt inne för Gjermund Larsen och hans trio, men sedan verkar den här inspelningen ha blivit till i bara farten. De var inne och snuddade vid ämnet redan på 2017 års fina Salmeklang, och här får vi klassiska julhymner framförda, mustigt men utan större åthävor på fiol, tramporgel och kontrabas.

Berit Opheim

Helgasong

(Heilo)

Norrmännen kan det här med julmusik och sångerskan Berit Opheim har här rotat rätt långt in i arkiven för att skaka liv i mer och mindre kända julpsalmer. Stillsamt och värdigt med uppbackning av Irene Tillung på dragspel, Mats Eilertsen på kontrabas, Nils Økland på fioler och Tore Brunborg på saxofon.

Trio Mediæval

Yule

(Lindberg Lyd)

Mer Norge! Den på medeltidsmusik fokuserade vokaltrion anknyter till det förkristna julbegreppet och den era då de två högtiderna överlappade. En hyfsat stor andel svensk tradition på den här utgåvan, från Gläns över sjö och strand till Bereden väg för herran (ursprungligen en tysk folksång). Men också norskt, danskt och engelskt och utöver himmelsk stämsång även spel av Anders Jormin på kontrabas, Vegar Vårdal på fioler, Sinikka Langeland kantele, Arve Henriksen trumpet och orgel samt Helge Andreas Norbakken slagverk.

Dreamers’ Circus + Teitur

Yule

(Arlo & Betty Recordings)

Mer yule! Dansk-svenska folktrion Dreamers’ Circus slår sig samman med färöiske singer-songwritern Teitur för ett gemensamt julprojekt, som de turnerar med i Danmark och på Färöarna nu i december. Vi andra får nöja oss med skivan som rymmer ett oerhört brett spektrum av musik – traditionellt och modernt, färöiskt och inte alls, lekfullt producerat och sprängfyllt med fina detaljer. Dreamers’ Circus är dessutom på gång med ett nytt eget album redan i februari – mer om det i nästa Lira. Julskivan släpps 6 december.

