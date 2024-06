Utöver alla vanliga skivrecensioner i Liras sommarnummer (du hittar dem alla här!) tipsade vi också som kortast om dessa aktuella ep-skivor, liveinspelningar och helt vanliga album – här från folkmusik till akustisk pop. (Jazzen får ett eget inlägg!)

Tjuvholmen: Dansa. Älska. Förlåt (Egen utgivning)

Tre låtar kort liten debut-ep från Sundsvallskvartett som lånat sitt namn från ön mitt i Sundsvalls hamninlopp. Småjazzig folkpop med tydliga Balkanstänk där öppningsspåret Till mina döttrar, med ep-titelns textrader, har klar hitpotential! På delad sång hör vi Aiva Insulander och KajsaLena Jonriksson, medan Frida Järund spelar diverse träblås och Peter Jonriksson gitarr.

Sara Ajnnak: Wasteland or wilderness (Egen utgivning)

Ajnnak följer upp albumet Homo sapiens and my people med en sexspårig ep i samma anda. Titeln anspelar på exploateringen av de nordliga vildmarkerna och hur den samiska kulturen offras i jakten på mineraler och metaller. Genuint kraftfull musik av rätt skiftande slag där hon växlar mellan engelska, svenska och umesamiska men aldrig tappar den smittande energin.

Herbozo Quartet: EP (6631738 DK Records)

Smäcker liten skivdebut från Stockholmsbaserad kvartett spelande latinamerikansk och i synnerhet afroperuansk musik. Fyra låtar, däribland A night in Tunisia och João Gilbertos O pato, i svängiga arrangemang med Susana Herbozo på sång, Göran Lindelöw på gitarr, Philip Sjöström på bas och Javier ”Canelita” Herboz på slagverk.

Camilla Voigt & Jaerv: EP (Nilento Records)

Folkmusikgruppen Jaerv skrev vi om här i förra numret, då om deras samarbete med en amerikansk kammarduo. Här återkommer de men tillsammans med sångerskan Camilla Voigt och ibland även hennes damkör. Sångerna är Voigts egna förutom inledande Uti vår hage. Svensk körtradition möter folkmusiksväng och kanske lite kammarjazz.

Sideshow Stringband: Hoping for so long (The Last of the Pony Riders)

”Umeå’s finest” (ett tidigare album hette Hard luck city, så man undrar om kärleken är helt besvarad) är en eminent bluegrass/country/americana-kvintett från björkarnas stad där Johan Öhman och Josefin Mattebo turas om vid den främst placerade mikrofonen. Nya skivan är ett nätt litet album med sju egenskrivna låtar av av idel ypperlig kvalitet, väl värd att kolla in!

Vals i april – Sånger av Olle Adolphson (Playground)

Det är mycket Olle Adolphson just nu och här kommer mer: en ambitiös och välkurerad produktion under ledning av gitarristen Mats Bergström arrangerat om ett urval visor från Adolphsons penna och bjudit in bekantingar som Tommy Körberg, Lisa Nilsson, Helen Sjöholm, Emil Svan-ängen och Amanda Ginsburg för en serie nytolkningar.

Matilda Hjärtstam: Woman in me (Pony Power)

Folk-singer-songwritern Hjärtstam från blekingska Bräkne-Hoby debuterade redan 2019 med den fina ep:n Mountain gold, där Liras recensent lyfte fram hennes ”ärliga, lågmälda närvaro”. Albumet kom att dröja några år men den där påtagliga närvaron är tack och lov intakt. Med låtar tryggt rotade i americana-traditionen och vardagliga men jordnära och innerliga texter övertygar hon rejält här.

Eric Bibb: Live at The Scala Theatre (Repute Records/Stony Plain Records)

Inte vilken liveinspelning som helst utan en minutiöst regisserad konsert ämnad just för att bli den här skivan. Tio väl valda låtar ur Bibbs scenkarriär framförda med ett handplockat dreamteam med stjärnor som Johan Lindström, Esbjörn Hazelius, Olle Linder, Lamine Cissokho, Christer Lyssarides och ständige parhästen Glen Scott.

Block: Långt ut i det tomma och tysta (My Cup of Music)

Trion Block har här tagit sig an ett urval av Pär Lagerkvists texter. Sångerskan Elin Lundström står för merparten av tonsättningarna, några av dem tillsammans med trions gitarrist Henrik Lundström. Andreas Stigsson kompletterar på tvärflöjt och slagverk. De luftiga, öppna arrangemangen och Lundströms okonstlade sång passar Pär Lagerkvists existentiellt sökande lyrik väl och låter texterna stå i centrum.

Emma Augustsson, Anton Svanberg, Olle Vikström, Love Meyerson: Ex Libris Karin Boye (Augusta Musik)

Här är det en annan av våra stora poeter som tonsatts, Karin Boye. Det är cellisten, sångerskan och kompositören Emma Augustsson som skrivit och arrangerat musiken som framförs av en indiejazzig kvartett. Dramatiskt och nervigt med snygga ljudlandskap och generöst med blås. I bandet Anton Svanberg, Olle Vikström och Love Meyerson.

William Bülow O’Nils: Ruben Nilson – Amerikabrev (Comedia)

Många har genom tagit sig an Ruben Nilsons sånger men sångaren och gitarristen William Bülow O’Nils tar på den här ep:n tolkningarna ett steg till och klär dessa texter skrivna från andra sidan Atlanten i ny men såklart passande americana-skrud: blues, folk och country. Dessutom får det klassiska titelspåret Amerikabrevet ett nyskrivet svar, författat av nutida kollegan Daniel Östersjö. Kul drag!

texter: Patrik Lindgren