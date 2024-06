Utöver alla andra skivrecensioner i Liras sommarnummer (du hittar dem alla här!) så tipsade vi också som kortast om dessa aktuella ep-skivor, liveinspelningar och helt vanliga album – här någorlunda inom jazzens vaga ramar. (Annat hittar du här!)

Per Thornberg, Hans Backenroth: Duo dialogue (TMP)

Flitige, fine tenoristen Thornberg i duomöte med lika flitige, fine basisten Backenroth tar sig an fyra gemensamma favoritlåtar ur jazzhistorien – och lirar dem live i studion. Befriande choselöst men förstås utsökt på ett avskalat och lågintensivt passionerat vis. Sticker ut lite extra gör den jordnära dramatiken i Edu Lobos bossa Pra dizer adeus.

Selma Pinton: Counting stars (The Dome)

Ett annat duomöte får vi här där sångerskan Selma Pinton parat ihop sig med pianisten Max Agnas. Pinton har ju snabbt etablerat sig inte bara som jazzvokalist utan även låtskrivare, och här får vi tre nyskrivna Pinton-kompositioner, tre fina små berättelser, alla i påfallande försiktigt tempo men rika i infall och harmoniska skiften.

Niklas Bjarnehäll & Patric Eghammer: Heart beats (Eghammer Ord & Toner)

Gitarristen Eghammer och pianisten Bjarnehäll var grannar som unga, och även om de följt musiken lite olika vägar sedan dess så återses de här och ägnar sig åt det bästa de fortfarande vet: att spela Beatles. Tio superklassiker fångades på skiva, instrumentalt framförda i lagom underfundiga och opretentiöst jazziga tolkningar.

Fabian Kallerdahl, Albin Lindgård & Ossian Ward: Live at Unity vol 2 (Hoob)

Volym ett utsågs till årets livealbum i Liras sammanställning över skivåret 2021, och uppföljaren gör i stort sett samma sak: skildrar ner till minsta bestickklirr en toppenkväll på intima jazzklubben Unity i Göteborg där medlemmarna är stammisar. Mäster Åke Linton rattar ljudspakarna och låtarna spänner från Carla Bleys Ida Lupino via Bruce Hornsbys The Changes till Visa från Utanmyra.

Tisdag På Torsdag: På resande fot (Brunstig Älg Records)

Den här unga jazztrion skivdebuterade i fjol med en oerhört charmig samling fritt och busigt tolkade barnklassiker. Uppföljaren släpper barnmusiktemat men behåller det goda humöret och den obekymrade stökigheten. Sex egna kompositioner, fångade live på olika spelställen i höstas, med Max Oskarsson på olika träblås, Noah Jonsson på bas och Sigge Andersson på trummor.

Jens Lodén: They say (Loplay Recordings)

Ja, precis, samme Jens Lodén som 2001 gav ut det då banbrytande albumet Holon bestående av remixade versioner av Per Texas Johanssons musik. Nu är basisten, producenten med mycket mera Lodén på’t igen med ett liknande projekt där han bjudit in en räcka jazzmusiker i en rad samarbeten. Lina Nyberg, Mathias Landaeus, Sofi Hellborg och förstås Texas själv dyker upp i olika konstellationer. Stämningstät electrojazz deluxe.

Dansorkestern: Dance audition (MD Records)

På ett sätt en helt vanlig jazzinspelning, på ett annat sätt inte alls. Trion Marcus Doverud (tenorsaxofon), Tuomas Ojala (trummor) och Benjamin Quigley (kontrabas) skriver att de med den här musiken, livefångad i studion, vill fånga skedet när ett groove blir till och hoppas att lyssnaren ska lyssna noga ”efter dansen i musiken”. Fritt och utlevelsefullt men också intimt och generöst inbjudande.

Dynastin: Svensk energi (Hoob)

Hoob Records är mest känt för sina jazzutgåvor men rör sig gärna i genrens yttre gränstrakter. Som på den här skivan med instrumentaltrion Holger Berg (gitarr), Jonas Oleander (bas) och Henrik Blum (trummor), ibland gästade av Fabian Kallerdahl och Nils Berg. Funkigt värre på ett avspänt, tillbakalutat vis. Ibland somrigt elegant, ibland ruffigare. Associationerna löper fritt mellan tysk precisions-electro, svensk progg och lagom smutsig disco. Att den ges ut på kassett snarare än cd eller lp förvånar inte en sekund.

texter: Patrik Lindgren