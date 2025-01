Neneh Cherry backar upp Sun Ra-veteran

Det är aldrig försent att debutera! Den 100 år fyllda saxofonisten Marshall Allen må ha en sju decennier lång karriär bakom sig, som tongivande medlem av Sun Ras ikoniska Arkestra sedan 1958 och sedan 1995 dess ledare. Men det är först nu han tar klivet att ge ut ett album i eget namn med egna kompositioner.

New dawn heter albumet som spelades in i Philadelphia i maj förra året i nära samarbete med Knoel Scott, saxofonistkollegan från Sun Ra Arkestra.

Presstexten är som förväntat full av begrepp som ”transdimensional palettes”, ”the cosmos of jazz” och ”spectral vision”, och albumet beskrivs som ”a love letter to spacetime that channels a century of musical transience and transcendence into seven outer dimensional tracks”.

Nåja. I går släpptes det andra smakprovet i form av det synnerligen jordnära samarbetet med svenska vokalisten Neneh Cherry. New dawn är en bedårande liten smäktande ballad, närmast av vaggvisekaraktär, där alla medverkande, den ofta så energisprakande sångerskan inkluderad, tar i så försiktigt som vore de rädda att något dyrbart ska gå sönder.

Inspelningen skildras fint här i en enkel video:

Albumet släpps den 14 februari, singlarna African sunset och titelspåret New dawn är ute nu.

Patrik Lindgren