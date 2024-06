Monica Törnell årets Cornelisstipendiat

”Monica Törnell är en sångerska med stor bredd, hon sjunger visor och rock med precis samma trovärdighet, har skrivit många minnesvärda sånger och gjort många fantastiska tolkningar av andras. Monica har haft flera samarbeten med Cornelis som också bidrog till hennes nationella genombrott 1971”, skriver juryn utsedd av Stiftelsen Cornelis Vreeswijks minne.

”Det förändrar mitt liv. Det skapar trygghet och det är inte oväsentligt. Det känns jättebra!” utbrister den nyligen 70 år fyllda artisten Monica Törnell själv i en kommentar.

Cornelispriset är ett stipendium som sedan 1988 årligen delas ut av Stiftelsen Cornelis Vreeswijks minne. Pristagaren ska vara minst 35 år, behärska svenska språket, vara verksam i Sverige och vara musiker, diktare, bildkonstnär eller annan likvärdig konstnär.

Stipendiets storlek har skiftat genom åren beroende på stiftelsens innestående kapital. Första året 1988 erhöll vinnaren femtontusen kronor men i år delas rekordhöga en miljon kronor ut, vilket gör Cornelispriset penningmässigt till ett av de tyngsta svenska musik- och kulturpriserna.

Cornelis Vreeswijk tog tidigt Monica Törnell under sina vingar, bjöd bland annat med henne på en turné där de tolkade Bellman tillsammans.

Vilka är då Monica Törnells egna Cornelisfavoriter?

– En visa om ett rosenblad, för att det är en sån vacker liten historia, jag brukar sjunga den. Telegram för en bombad by sjöng jag in när DN intervjuade mig i samband med min 70-årsdag för ett par veckor sen. Den är ju tyvärr alltid aktuell. Cool water – på Den Gyldene Freden sjöng jag på minneskonserten. Fast den gången fick det bli på kyrkogården för kyrkan hade brunnit ner. Och så finns det en obskyr liten sak som heter Mjällvisa från Altea som jag gillar. Men det finns ju hur många som helst så klart.

Årets prisutdelning sker under Cornelisdagen den 1 september på Mosebacketerrassen vid Södra Teatern i Stockholm, där Monica Törnell under galaliknande former kommer att motta årets stipendium. Under kvällen kommer även David Ritschard, Ulf Dageby, Lill Lindfors, Tonny Vreeswijk, Frida Franzén och Martin & Direktionen att uppträda. Kvällen inleds av ett kåseri av Göran Greider med anledning av utgivning av hans dokumentärroman Nu när man är död, som handlar om just Cornelis.

Patrik Lindgren