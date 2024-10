Mdou Moctar tillbaka till rötterna i nyinspelning

I sommarnumret av Lira kunde ni läsa en intervju med Mdou Moctar och hans band med samma namn. De var då aktuella med det i maj släppta albumet Funeral for justice, en furiös uppgörelse med världens orättvisor klädd i frustande punk – musikaliskt närmare larmig indierock än den tuaregblues där det hela började.

I intervjun pratar de bland annat om att de i grunden är ett bröllopsband, men att skivan är en begravning i ordets rätta bemärkelse .

– Det är en ärlig titel. Jag tror inte att rättvisa existerar – det är en illusion, ett begrepp som används för att manipulera människor, säger Mdou Moctar i artikeln.

Nu har bandet spelat in samma låtar i helt nya versioner, den här gången mer akustiskt och mer traditionellt – och mer präglat av sorg än ilska.

Tears of injustice kallas den nya albumversionen, som huvudsakligen spelades in under en två dagar lång studiosession i Brooklyn, där de ”egentligen inte jobbade med arrangemangen” innan de gick in.

”Vi spelade bara, hittade känslan och körde låten”, berättar Mikey Coltun, bandets amerikanske basist i ett pressmeddelande.

Efter denna studiosession kompletterades inspelningarna med call-and-response-sång fångad på hemmaplan i Niger.

Det nya albumet släpps först den 28 februari nästa år, men redan nu finns en första singel ute, Imajighen, som går att lyssna på här nedan.

”När Mdou skriver texterna gör han det vanligtvis med en akustisk gitarr. Så man kommer närmare det där ursprungliga ögonblicket”, säger Coltun.

Patrik Lindgren

