Lira Lyssna vintern 2024

Liras vinternummer 2024 ges ut den 22 november och till det har vi som vanligt gjort ett soundtrack – numera som spellista. Du hittar den här tillsammans med våra presentationer av samtliga låtar!

Låtarna finns att lyssna på enskilt här nedan – hela spellistan hittar du på dessa strömningstjänster:

SPOTIFY

APPLE (kommer)

TIDAL

#1 Annarella and Django

Dakar-Örebro

från Jouer

(Sing a song fighter/We Are Busy Bodies)

Det uppstår som bekant ofta extra spännande musik i gränstrakter, och en hittills föga utforskad gränstrakt är den något svävande mellan västafrikanska Dakar och mellansvenska Örebro. Vi vet inte ens exakt var gränsen går. Det vet nog bara flöjtisten Annarella Sörlin och ngonispelaren Django Diabaté som råkade på varandra i bandet Wau Wau Collectif häromåret. Jouer, som deras gemensamma alster heter, betyder ju passande nog både spela och leka på franska, och det lekfullt loop-glada mötet mellan dessa fina instrumentalister är ett av årets svängigaste små charmpiller.

Läs: recension

Länk: singasongfighter.bandcamp.com

#2 Emma & Ellika

Till Abdul/Tiden

från Väder

(Kakafon Records)

Vi fortsätter lite på samma tema: möten och gränsöverblickanden. Emma Reid och Ellika Frisell har spelat tillsammans i över två decennier då deras relation snabbt passerade lärare-elev till den mellan två jämbördiga spelmän. Äntligen kommer deras första gemensamma skiva, som på vissa spår – som detta – tillkommit i den sättning de kallar Emma & Ellika Extra, med Rafael Sida på slagverk och Anders Löfberg på cello. Första delen, apropå det utblickande, är tillägnade en spelman från Baluchistan. Andra delen, också den komponerad av Frisell, känns som en sinnrik gestaltning av tiden själv.

Läs: artikel (endast för prenumeranter)

Läs: recension

Länk: emmaellika.com

#3 Cats and Dinosaurs

Sabotage

från Sabotage

(Pacaya Records)

Om jazz är farligt? Jo, en och annan riskerar nog att sätta oliven i sin perfekt skakade dry martini i halsen när de faktiskt börjar lyssna lite närmare på det vänsterfeministiska gammeljazzkollektivet Cats and Dinosaurs texter. Det lömskt lysande med detta punkiga swingband är förstås dels att musiken är så djävulskt svängig, dels att de är lika roliga som radikala.

Läs: recension

Länk: catsanddinosaurs.com

#4 William Bülow O’Nils

Den okände soldaten

från En bättre värld – William Bülow O’Nils sjunger Ruben Nilson

(Comedia)

En bättre värld hoppades även visdiktaren Ruben Nilson på och det är hans sånger som är i fokus när sångaren och gitarristen William Bülow O’Nils albumdebuterar i eget namn. Sången här är antimilitaristen Nilsons reaktion på det första världskrigets fasor och kanske en varning inför det stundande andra (den publicerades 1935). Bülow O’Nils och parhästen Daniel Östersjö tar den effektivt in i vår lika elakartat ominösa samtid.

Läs: recension

Länk: comedia.se

#5 Stundom

Ulven kommer

från Hvis ikke de er døde, lever de endnu

(GO Danish Folk Music)

Vår danska favoritfolktrio Stundom är tillbaka, med sitt andra studioalbum. Med fiol, cittern och piano bygger Emma Kragh-Elmøe, Villads Hoffmann och Julian Svejgaard sitt lika delikata som pampiga sound och dristar sig här, med tillfällig hjälp av vokalisten Christine Bach Tofft, att ropa om självaste vargen – och nog låter det som att den kommer den här gången?

Läs: recension

Länk: stundommusic.com

#6 Ingrid Schyborger

Human being

från In love with the world

(Prophone Records)

Siktet är högt ställt när 25-åriga kontrabasisten albumdebuterar, men så har hon på fötterna också, uppvuxen i ett hem sjudande av musik och utbildad först på KMH, sedan med en master vid Manhattan School of Music. Vi hör här hennes suggestiva kompositioner för en kombination av klassisk jazzkvartett och lika klassisk stråkkvartett – allt inspelat i New Jersey med USA-baserade musiker. Nu är Schyborger tillbaka på svensk mark – vad månde bliva?

Läs: artikel (endast för prenumeranter)

Läs: recension

Länk: ingridschyborger.com

#7 Belong

The calling

från Belong

(Fairytale Music)

Vår omslagsartist Nadin Al Khalidi i en av hennes senaste formationer, trion Belong med gitarristen Peter Tegnér och slagverkaren Fredrik Gille. Sångerna, med arabiska texter, växte fram under pandemin och var för Al Khalidi en del av en process att ta ett nödvändigt kliv tillbaka, att reflektera och hitta en ny balans i tillvaron. Möt henne i det när numrets stora porträtt!

Läs: artikel (endast för prenumeranter)

Läs: recension

Länk: nadin.se

#8 Sabina Levin Small Orchestra

Avian directions

från Coordinates (släpps 29 november)

(Egen utgivning)

Årskamrat med nyssnämnda Schyborger, och med liknande ambitioner, möter vi här sångerskan och kompositören Sabina Levin som debuterar med den sextett hon kallar för sin ”lilla orkester” – med tyngdpunkt på de lite ljusare, skirare klangerna: altsax/klarinett, vibrafon och piano utöver kompets kontrabas och trummor. Vilket inte betyder att det alltid är särskilt vänt och snällt, vi får hela skalan från det skirt drömska till det vasst vilda.

Läs: recension

Länk: facebook.com/sabinalevinvocalist

#9 Martina Almgren

Trees

från Love is dances waves trees

(Oh Yeah Records)

Debutant är nu inte trumslagaren Martina Almgren (räknar till album nummer tretton i mer och mindre eget namn), däremot ständigt nyfiken tycks det. Nya skivan är kopplad till ett pågående projekt med tolkningar av den indisk-bengaliske poeten (och Nobelpristagaren 1913) Rabindranath Tagore vars texter gestaltas i ett orientaliskt kryddat jazzlandskap, där oudspelaren Ahmad al Khatib sätter an tonen, Karin Burman tar sig an orden och basisten Owe Almgren ger stadga och djup.

Läs: recension

Länk: martinaalmgren.com

#10 Paulson & Bengtsson

Mylle pelle Nils och Neringen den äldres vals

från Chimär (släpps 29 november)

(Kråktjärn)

Någonstans i det bortre Västmanlands innersta utmarker finner vi Kråktjärn, en liten sjö mitt i en stor skog, alldeles off-grid med solkraft som energikälla, tillika ett av den svenska folkmusikens epicentrum. Här huserar äkta paret Josefina Paulson och Fredrik Bengtsson, musiker, skivproducenter och studiodrivare, som äntligen kommit till skott och alstrat denna alldeles egna musikaliska bäbis i mötet mellan den senares kontrabas och den förras nyckelharpa. ”Läskigt värre” anförtrodde Pom-pom, som Fredrik ofta kallats, i ett mejl, men äsch: det här är ju fint, levande och virvlande som självaste livet.

Läs: recension

Länk: kraktjarn.se

#11 Hanna & Robin

Ingrid let laðbro gæra

från Gibraltar

(Supertraditional)

Vad betyder nu detta? Jo, titeln är lånad från inledningen på en runskrift och kan utläsas ”Ingrid lät göra ladbron”, där det senare tros syfta på vad vi skulle kalla en lastbrygga vid vattnet. Detta inristat på ett flyttblock i trakten av Upplands Väsby, en bygd som också utgör temat för fiolspelande Hanna Anderssons och pianisten Robin Skarins gemensamma duoalbum. Folkmusik med jazzbottnad improvisation (men inte ”folkjazz” betonar de själva) och förunderligt tidlös sådan, komponerad i ett tydligt nu men med rottrådarnas synapser synliga hela vägen bakåt.

Läs: artikel (endast för prenumeranter)

Läs: recension

Länk: supertraditional.com

#12 Thomas von Wachenfeldt

Hultkläppens A-mollpolska

från Den vanfrejdade – Hultkläppens låtar och leverne

(Nordvis)

Och på tal om det arkaiska. Spelmannen och musikforskaren Thomas von Wachenfeldt fick på en musiklektion i gymnasiet höra Hultkläppens A-mollpolska och var för evigt fast. (”Jag minns att jag tänkte ”Fy fan va metal alltså!””, berättade han i en intervju i Lira 2021.) Nu får vi höra honom tolka den och 33 andra låtar förknippade med den lika egensinnige som mytomspunne 1800-talsspelmannen från Hälsingland. Utgivningen är det ultimata Hultkläppendokumentet – inte bara två cd-skivor med musik utan också en 132-sidig, snyggt formgiven bok för den som vill veta allt som går att veta om denne Pehr Abrahamsson Hult Alcén, född 1834, död 1898.

Thomas von Wachenfeldt berättade vidare i nämnda intervju:

”Jag har sån respekt för Hultkläppen. Jag tänker på honom varje dag. Det låter helt sjukt, men han betyder så mycket för allt jag gör! Hela den estetik som omgärdar honom och hans låtar – det är något som ligger mig väldigt nära. Han var antinomist, han gick emot allting. Hultkläppen spelade nästan bara låtar från 1700-talet som ansågs gammalmodiga redan när han levde. Men det sket han i.”

Läs: recension

Länk: nordvis.com

#13 Anton Dromberg & Anna Berglund

Can’t help falling in love

från Stars

(Prophone Records)

Vi avrundar med ett smakprov från ett album med pianisten Anton Dromberg och vokalisten Anna Berglund. På skivan varvar de eget material med några väl valda tolkningar, av vilka vi väljer den här godbiten som vi förstås förknippar med Elvis Presley men vars melodi är lånad av en fransk 1700-talssång och vars moderna text faktiskt ursprungligen skrevs ur en kvinnas perspektiv. Dromberg och Berglund, med Amanda Karström på tongivande bas och Henrik Jäderberg på fjäderlätta trummor, klär av sången in på bara stammen till den jazziga, nästan juliga hymn som visar sig finnas innerst inne.

Läs: recension

Länk: facebook.com/dromberglund

URVAL OCH TEXTER: Patrik Lindgren, chefredaktör Lira

Bakgrundsbild (bilden överst): Radu Andrei Razvan/Pexels.com

Omslagsbild Lira Lyssna-omslaget (detalj, Emma & Ellika): Duncan Strouts

Omslagsbild Lira #4 2024 (Nadin Al Khalidi): Fredrik Gille