Jazzen drar vidare till Umeå

Jodå, höstens starka jazzvindar blåser friskt vidare norröver och hittar nytt fäste i Umeå – för nu inleds årets jazzfestival, imponerande nog den 57:e upplagan sedan starten.

Som alltid en mix av modernt och traditionellt, lokalt och internationellt, liksom av det tydligt jazziga och det mindre tydligt jazziga – för jodå, här får även akter som singer-songwritern Loney Dear och Ale Möllers Xenomanía en självklar plats bland jazzsynkoperna.

Några höjdpunkter då! Ja förutom självklarheter som Nacka Forum, Lina Nyberg, Isabella Lundgren, amerikanska flöjtisten Nicole Mitchell i ett par olika sammanhang, lokalhjälten Staffan Öbergs nonett, årets hedersgäst Elise Einarsdotter … så verkar onekligen franske Laurent Dehors projekt OK Boomer spännande – tolv frisinnade musiker på scen och gissningsvis knappt ett stråk av vanlig storbandsjazz?

Martin Küchens magnum opus The death of Kalypso är det förstås också obligatorisk närvaro på, och för att hålla sig till större, spännande ensembler så är som vanligt Trondheim Jazz Orchestra inbjudna till festivalen, i år i sällskap av likaledes trondheimska powerjazztrion I Like To Sleep.

Bland de lite mer avslappnade inslagen finns dels programpunkten jazzyoga med Lisa Lestander, slagverkaren Bengt Berger och trion New Orbits (med festivalens konstnärlige ledare Jonas Knutsson), och så förstås den tidiga lördagskvällen famösa livejazzquiz på restaurangscenen Äpplet under ledning av av Lina Nyberg och Jonas Kullhammar. Räkna med lika delar trams och utsökt spel av kvintetten på scen.

Mer info och hela programmet finns här.

Patrik Lindgren