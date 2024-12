Indiske slagverksikonen är död

Den indiske tablasmästaren Zakir Hussain avled i söndags, 73 år gammal, som en följd av en lungsjukdom.

Han skolades i klassisk nordindisk musik, spelade som ung med bland andra Ravi Shankar och blev liksom denne ett namn världen över för sina många samarbeten över musikaliska gränser. I jazzvärlden minns vi honom främst som en del av det banbrytande bandet Shakti, bildat 1973 av bland andra gitarristen John McLaughlin och spelande en halsbrytande virtuos mix av indisk musik och jazzfusion.

Shakti återförenades häromåret och gav 2023 ut albumet This moment som belönades med en Grammy för ”Best global music album”.

Medmusiker och fans världen över sörjer nu – Indiens premiärminister Narendra Modi är en av dem: ”a true genius who revolutionised the world of Indian classical music”, uppges han ha sagt i ett uttalande.

Och nära kollegan John McLaughlin skriver bland annat detta på Instagram: ”The King, in whose hands rhythm became magic, has left us. RIP my dearest Zakir, we will meet again.”

Så sent som förra hösten var Shakti ute på en 50-årsjubileumsturné, och spelade då in denna Tiny Desk Concert för public service-radion NPR i USA:

Patrik Lindgren